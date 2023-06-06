В России начались продажи ноутбуков HONOR MagicBook X 14 и MagicBook X 16

Обновленные ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и MagicBook X 16 поступили в продажу в России в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «Мегафон», OZON, «Ситилинк» и других. Они оснащены улучшенными экранами диагональю 14 и 16 дюймов, производительными процессорами Intel Core 12-го поколения, аккумуляторами ёмкостью 60 Вт·ч для работы без подзарядки в течение длительного времени и возможностью установки дополнительного SSD объёмом до 1 ТБ.HONOR MagicBook X 14 2023 обладает корпусом из авиационного алюминиевого сплава толщиной 16,5 мм и весит 1,4 кг. Благодаря рамкам толщиной 4,5 мм, экран HONOR FullView 14 дюймов занимает 88% лицевой панели. HONOR MagicBook X 16 2023 толщиной 17,9 мм и весом всего 1,75 кг удобен для использования в мобильном формате и в то же время обеспечивает возможность продуктивной работы и творчества благодаря большой диагонали экрана.Разрешение экрана 1920×1200, цветовой охват 100% палитры sRGB и заводская калибровка обеспечивают высокое качество и детализацию изображения с реалистичной цветопередачей и правильным балансом белого. Благодаря соотношению сторон 16:10 пользователи HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 16 видят на экране больше контента, чем при использовании ноутбуков с пропорциями 16:9.Безопасность для зрения, а также комфорт использования в течение длительного времени и при любой освещенности обеспечивают аппаратные технологии подавления мерцания и снижения синего света с подтвержденной сертификатом TÜV Rheinland эффективностью.HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 16 построены на базе процессора Intel Core i5-12450H 12-го поколения, изготовленного по новейшему техпроцессу Intel. Четыре производительных ядра способны разгоняться до частоты 4,4 ГГц, еще четыре экономичных ядра обеспечивают длительное время работы без подзарядки при выполнении нетребовательных задач.Пользователям доступен выбор мощности ноутбука сочетанием клавиш Fn + P, когда происходит переключение между «Умным» и «Производительным» режимами. В первом случае процессоры ноутбуков работают с TPD 35 Вт, а для ресурсоемких задач «Производительный» режим обеспечивает TPD 40 или 45 Вт в зависимости от модели.HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 16 оснащены SSD-накопителями емкостью 512 ГБ. При необходимости получить еще больше места для хранения данных можно воспользоваться вторым слотом для самостоятельной установки дополнительного SSD до 1 ТБ.Мощная батарея 65 Вт·ч обеспечивает до 12 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD. Быстрая зарядка мощностью 65 Вт позволяет пополнить запас энергии для продолжения работы.HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 16 поддерживают технологию HONOR Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами HONOR, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука до трех окон мобильных приложений.Покупателям новых HONOR MagicBook X также доступна новая утилита HONOR Device Clone, которая позволяет переносить файлы со старых ноутбуков любых производителей.Ноутбуки модельного ряда 2023 года уже доступны в магазинах электроники и на маркетплейсах. Стоимость HONOR MagicBook X 14 составляет 66 990 рублей (8 + 512 ГБ) и 73 990 рублей (16 + 512 ГБ). HONOR MagicBook X 16 можно приобрести за 68 990 рублей (8 + 512 ГБ) и 75 990 рублей (16 + 512 ГБ). С 6 июня по 3 июля действует специальное предложение: скидка 7000 рублей для моделей 8 + 512 ГБ и 8000 рублей для конфигураций 16 + 512 ГБ.