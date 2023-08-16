В России начались продажи планшета HONOR Pad X9 с большим экраном и необычной аудиосистемой

Сегодня, 16 августа, в России стартовали продажи нового планшета HONOR Pad X9. Гаджет может похвастаться стильным металлическим корпусом толщиной всего 6,9 мм при весе 495 г.Новинка получила большой 11,5-дюймовый экран HONOR FullView c разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также мощную аудиосистему из 6 динамиков, расположенных по трем сторонам. Этот планшет идеально подходит для просмотра фильмов и сериалов. При этом в HONOR Pad X9 используются новейшие технологии защиты зрения.За производительность отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 вкупе с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Этого вполне достаточно для запуска не слишком требовательных игр. Технология HONOR OS Turbo позволяет расширить оперативную память на 3 ГБ за счет накопителя.HONOR Pad X9 также оснащён аккумулятором емкостью 7250 мА·ч, который выдаёт до 13 часов воспроизведения видео. Для детей в планшете предусмотрено приложение Google Kids Space, которое поможет им открывать новое, создавать и развиваться, а родителям — обеспечить для них безопасную информационную среду.HONOR Pad X9 уже доступен в цвете «Космический серый» в магазинах электроники и на маркетплейсах по цене 24 999 рублей, но в рамках акции до 11 сентября его можно купить всего за 22 999 рублей.