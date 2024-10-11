В России начались продажи планшетов HUAWEI MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X

МТС, а также "М.Видео" и "Эльдорадо" объявили о старте продаж флагманских планшетов MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X от компании HUAWEI. Новинки уже доступны в офлайновой рознице и в интернет-магазинах.



HUAWEI MatePad Pro 12,2"



Флагманский планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2 дюйма весит всего 508 граммов, при этом его толщина составляет всего 5,5 мм, что делает его самым легким 12-дюймовым планшетом на рынке. Он даже легче, чем многие 13-дюймовые планшеты.







HUAWEI MatePad Pro 12,2 дюйма оснащенный экраном Tandem OLED с технологией PaperMatte и поддерживает максимальную яркость в 2000 нит. Экран с защитой от появления ярких пятен обработан с помощью технологии нанотравления. Благодаря ей создается антибликовая поверхность, обеспечивая комфортный опыт чтения и просмотра с эффектом бумажной книги.



Архитектура Tandem OLED использует две OLED-панели, что удваивает пиковую яркость экрана и продлевает срок службы таких экранов втрое по сравнению с экранами с одной OLED-панелью. Слой изоляции пикселей контролирует количество света, которое излучает экран, снижая энергопотребление на 33%, благодаря чему изображение остается достаточно четким даже под прямыми солнечными лучами. Устройство поддерживает частоту обновления экрана до 144 Гц и частоту дискретизации касаний до 480 Гц, что делает комфортным игру на планшете.



Планшет оснащен батареей на 10 100 мАч и поддерживает турбозарядку — с 0 до 85% всего за 40 минут. Технология умного энергосбережения экономно расходует заряд планшета, позволяя ему находиться в режиме ожидания более года. HUAWEI MatePad Pro 12,2 дюйма, получил дизайн с необычной текстурой задней панели с эффектом «золотистый шелк». Устройство также представлено в классическом черном цвете.



Новая клавиатура HUAWEI Glide Keyboard весит 420 г. Ее конструкция позволяет надежно хранить стилус в скрытом пазу клавиатуры, при этом обеспечивая его зарядку. Клавиатура входит в комплект устройства и подключается к планшету с помощью технологии NearLink. Стилус HUAWEI M-Pencil третьего поколения также поддерживает подключение к планшету с помощью NearLink и более 10 000 уровней чувствительности к нажатиям. Низкая задержка соединения обеспечивает плавность во время рукописного ввода и рисования.



Для раскрытия творческого потенциала обладатели планшета могут использовать предустановленное приложение GoPaint, которое предлагает широкий выбор инструментов для цифровой живописи, включая кисти с эффектом брызг и кисти «Флюид». Движок для рисования Фантянь 2.0 поддерживает холсты большого размера с разрешением до 8K, предоставляя возможности профессионального уровня как любителям, так и мастерам.



HUAWEI MatePad 12 X



HUAWEI MatePad 12 X — легкий флагманский планшет, разработанный специально для молодежи. Он оснащен обтекаемым цельнометаллическим корпусом, умными функциями флагманского уровня и инновационными приложениями для творчества, такими как GoPaint и «Блокнот». В тандеме с аксессуарами с технологией подключения NearLink, такими как стилус HUAWEI M-Pencil третьего поколения и умная магнитная клавиатура HUAWEI, планшет поможет эффективно упростить процесс работы, учебы и творчества.







Задняя панель планшета HUAWEI MatePad 12 X изготавливается из натурального экологически чистого материала – слюдяного порошка, который придаёт поверхности нестандартные цвета.



12-дюймовый ультраяркий экран с технологией PaperMatte имеет разрешение 2,8K, частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 1000 нит, обеспечивая комфортный опыт чтения и просмотра контента на экране даже при использовании под прямыми солнечными лучами. Шесть динамиков с ультрабольшой звуковой камерой и поддержкой четкого разделения высоких и низких частот в сочетании с технологией HUAWEI SOUND обеспечивают впечатляющие эффекты полного погружения в аудиоконтент. Перламутровая поверхность сияет и переливается под разным освещением, а пастельные цвета подчеркивают эстетику.



Цены в "М.Видео" и "Эльдорадо":



— MatePad 12 X (8 ГБ / 256 ГБ + умная магнитная клавиатура) – 49 999 рублей

— MatePad 12 X (версия PaperMatte 12 ГБ / 256 ГБ + умная магнитная клавиатура) – 59 999 рублей

— MatePad Pro 12,2” (12 ГБ / 256 ГБ + умная магнитная клавиатура) – 79 999 рублей

— MatePad Pro 12,2” (версия PaperMatte 12 ГБ / 512 ГБ + умная магнитная клавиатура) – 89 999 рублей



Во время предзаказа с 10.11 по 11.11 при покупке HUAWEI MatePad Pro 12,2” в "М.Видео" и "Эльдорадо" покупатели получат в подарок на выбор смарт-часы HUAWEI WATCH GT 4, наушники HUAWEI FreeClip или стилус HUAWEI M-Pencil третьего поколения. При покупке HUAWEI MatePad 12 X в подарок можно получить на выбор смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 3, наушники HUAWEI FreeBuds 6i или стилус HUAWEI M-Pencil третьего поколения.



Цены в МТС:



— MatePad 12 X (8 ГБ / 256 ГБ + умная магнитная клавиатура) – 49 990 рублей

— MatePad 12 X (версия PaperMatte 12 ГБ / 256 ГБ + умная магнитная клавиатура) – 59 990 рублей

— MatePad Pro 12,2” (12 ГБ / 256 ГБ + умная магнитная клавиатура) – 79 990 рублей

— MatePad Pro 12,2” (версия PaperMatte 12 ГБ / 512 ГБ + умная магнитная клавиатура) – 89 990 рублей



При покупке HUAWEI MatePad Pro 12,2” в МТС покупатели получат в подарок на выбор наушники HUAWEI FreeClip, смарт-часы WATCH GT 4 или стилус M-Pencil третьего поколения. При покупке HUAWEI MatePad 12 X в подарок получают на выбор HUAWEI WATCH FIT3, FreeBuds 6i или стилус M-Pencil третьего поколения.

