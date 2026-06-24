В России начались продажи робота-пылесоса Roborock Qrevo Edge 2

Компания Roborock объявила о старте российских продаж робота-пылесоса Qrevo Edge 2, который сочетает высокую мощность всасывания, усовершенствованную систему влажной уборки и интеллектуальные навигационные технологии. Новинка оснащена корпусом высотой 7,98 см, позволяющим убирать под диванами, кроватями и другой мебелью, а также системой RetractSense с выдвижным лидаром и датчиком высоты dToF. В условиях ограниченной высоты лидар автоматически убирается, а управление передаётся системе 100° Vision для точного построения маршрутов даже в труднодоступных местах. Технология FlexiArm с изогнутой боковой щёткой обеспечивает тщательную очистку вдоль стен, мебели, в углах и за шторами.Мощность всасывания HyperForce составляет 25 000 Па, что позволяет удалять пыль, волосы и шерсть как с твёрдых покрытий, так и с ковров. Двойная система защиты от наматывания включает основную щётку DuoDivide и изогнутую боковую щётку FlexiArm, которые собирают волосы длиной до 40 см и снижают риск наматывания. Система влажной уборки получила новые салфетки с более плотной структурой и усилием прижима 8 Н, а быстросохнущий материал и антибактериальные компоненты помогают поддерживать гигиену. Многофункциональная док-станция промывает салфетки горячей водой до 80 °C, сушит их тёплым воздухом при 55 °C и обеспечивает выгрузку мусора до 65 дней, а также автоматическое наполнение бака тёплой водой.Система распознавания препятствий Reactive AI использует структурированный свет и RGB-камеру для обнаружения и обхода более 280 типов объектов в любое время суток. Технология DirTect анализирует характер загрязнений и автоматически выбирает стратегию уборки: при сухом мусоре увеличивает мощность всасывания, при влажных загрязнениях поднимает основную щётку и переходит в режим влажной уборки. Система Roborock SmartPlan 3.0 адаптируется под особенности помещений и привычки пользователя, регулируя мощность и уровень шума, а многоуровневая система фильтрации задерживает мелкие частицы пыли, снижая риск их повторного попадания в воздух.Qrevo Edge 2 поддерживает распознавание домашних животных: при приближении к питомцу робот снижает активность, чтобы не тревожить его, а также позволяет делать фотографии животных и отслеживать их местоположение на карте. Встроенный голосовой помощник Hello Rocky работает даже без Wi-Fi, поддерживаются видеозвонки и удалённое наблюдение за домом, а также интеграция с голосовым ассистентом Алисой. Новинка уже доступна по цене 69 990 рублей.