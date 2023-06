В России начались продажи роботов-пылесосов HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 и R2 Plus

Помощники по дому уже появились в магазинах электроники и на маркетплейсах.Модели HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 и R2 Plus стали вторым поколением роботов-пылесосов с лидаром для создания настраиваемых карт помещений, двигателем с повышенной мощностью всасывания 2700 Па, а для версии R2 Plus есть станцией самоочистки, которая входит в комплект.Технология охвата на 360° сканирует помещения со скоростью 1800 оборотов в секунду и охватывает более 85% площади. Сенсор способен определять препятствия на расстоянии до 8 метров, а высокопроизводительный процессор составляет карту с точностью до сантиметра. Это позволяет максимально эффективно спланировать траекторию уборки комнаты.Создавать, редактировать виртуальную карту помещения, выбирать область для уборки, отслеживать перемещения устройства в реальном времени, изменять настройки для каждой комнаты, можно прямо в приложении со смартфона. Там же можно установить запрет на определенные участки квартиры.Аккумулятор HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 и R2 Plus на 3200 мА·ч заряжается за 5 часов. Этой ёмкости хватает на 100 минут беспрерывной работы. Если заряд аккумулятора заканчивается, робот-пылесос автоматически вернется на док-станцию и продолжит уборку, как только зарядится до 80%.Роботы-пылесосы HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 и R2 Plus оснащены четырехкомпонентной системой уборки. Сюда входят: боковая и основная щетки для сбора пыли, турбина с максимальной мощностью всасывания 2700 Па и пылесборник с HEPA-фильтром для сбора мелких частиц пыли.Гаджет без труда преодолевает препятствия высотой до 2 см, а корпус высотой 9,5 см позволяет устройству легко проходить в труднодоступные места, например, под кровать или диван с низким расстояние от пола.Робот-пылесос автоматически определяет вид очищаемой поверхности, и увеличивает мощность всасывания при чистке ковров и других ворсистых поверхностей.HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus комплектуется удобной станцией самоочистки с мешками объемом 4 литра. Её мощности хватает, чтобы собирать из контейнера пылесоса более 99,5% мусора и мелких частиц, что обеспечивает более гигиеничную уборку.Роботы-пылесосы HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 и R2 Plus доступны только в белом цвете. Их уже можно найти в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS и МТС.С 6 июня по 17 июля HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 можно купить по цене 20 999 рублей. Первые покупатели получат скидку 3000 рублей. HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus со станцией самоочистки обойдется в 26 999 рублей, а в рамках спецпредложения — 24 499 рублей.