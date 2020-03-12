69 990 руб. за Galaxy S20 в сером, голубом и красном цветах

79 990 руб. за Galaxy S20+ в сером, чёрном и красном цветах

99 990 руб. за Galaxy S20 Ultra в сером и чёрном цветах







На один день раньше запланированного срока смартфоны Samsung из серии Galaxy S20 появились в продаже в российских магазинах. Изначально старт их продаж был намечен на 13 марта.Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra уже продаются а официальном интернет-магазине Samsung, а также в «Связном», салонах МТС и у других крупных российских ритейлеров.Цены:В качестве подарка к любой из этих моделей предоставляются беспроводные наушники Galaxy Buds+. Отдельно они стоят 10 990 рублей.В магазинах Samsung смартфон серии Galaxy S20 можно приобрести по программе trade-in со скидкой до 15 000 рублей. Также можно воспользоваться программой Samsung Forward с ежемесячным платежом от 4290 рублей. Другие магазины тоже предлагают различные стимулирующие программы (скидки, кредит, trade-in, кэшбэк и прочее).На этой неделе также поступит в продажу складной смартфон Galaxy Z Flip. Он будет продаваться в фирменных салонах Samsung и в магазинах партнёров по рекомендованной цене 119 990 рублей в цветах «Сияющий аметист» и «Чёрный бриллиант».