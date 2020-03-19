



Компания OPPO объявила о российском старте продаж флагманского смартфона Find X2 с тройной камерой и сверхбыстрой зарядкой. Приобрести новинку можно с 20 марта в фирменном интернет-магазине OPPO, а также в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «НОУ-ХАУ», «Ситилинке» и «ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ». Стоимость смартфона составляет 72 990 рублей.



Ключевая особенность OPPO Find X2 — экран Ultra Vision диагональю 6,7 дюймов с разрешением 3168×1140 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость дисплея — 1200 нит, а глубина цвета — 10 бит. Оперативную работу дисплея и плавность контента гарантирует высокая частота отклика сенсора в 240 Гц.



OPPO Find X2 оснащен графическим сопроцессором Ultra Vision Engine, с помощью которого смартфон поддерживает технологию компенсации движения и HDR-оптимизацию видео. Алгоритм Motion Clear позволяет увеличить частоту кадров с 30 кадров в секунду до 60 или даже до 120.







В камере Find X2 используются три модуля: основная камера 48 Мп, телеобъектив с матрицей 13 Мп и 12-мегапиксельный кинообъектив. Смартфон наделен пятикратным гибридным и двадцатикратным цифровым зумом, что позволяет фотографировать объекты с дальнего расстояния.



Основной широкоугольный объектив также снимает видео со стабилизацией изображения по технологии Ultra Steady Video. На смартфон установлено приложение Soloop для обмена и обработки контента с большим выбором готовых пресетов, фильтров и музыкального сопровождения.



OPPO Find X2 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865. За активное использование смартфона отвечает батарея емкостью 4200 мАч. Кроме того, Find X2 поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки SuperVOOC 2.0, благодаря которой уровень заряда достигается всего за 38 минут.



Корпус Find X2 оформлен скруглёнными панелями под углом 67,8°. Модель представлена в двух цветовых решениях: в черном цвете с керамическим покрытием и в морском цвете — со стеклянным. Передняя часть корпуса защищена прочным стеклом Corning Gorilla Glass шестого поколения.



Find X2 работает под управлением оболочки ColorOS 7.1 на базе Android 10. За звучание отвечают стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.







