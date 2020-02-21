Компания Samsung объявила о старте предзаказа на Galaxy S20 – новую серию смартфонов, оснащенных камерой с искусственным интеллектом и самым большим фотосенсором в линейке Galaxy. Пользователи, оформившие заявку на любую из моделей, получат в подарок беспроводные наушники нового поколения Galaxy Buds+.
Заказать новинки можно в фирменных салонах Samsung и в магазинах партнеров по рекомендованной цене:
Также приобрести устройство можно в трейд-ин с выгодой до 15 тыс.руб., по программе Samsung Forward с ежемесячным платежом от 4 290 руб. в месяц или в рассрочку от 2 917 руб. в месяц.
Ежегодно устройства серии Galaxy S занимают верхние позиции в рейтинге дисплеев от компании DisplayMate. В недавно проведенном исследовании эксперты профессиональной организации поставили высшую оценку экрану Galaxy S20 Ultra – А+ и назвали смартфон лучшим решением на мобильном рынке. OLED-панель нового флагмана установила 12 рекордов в отрасли — от контрастности до точности цветопередачи.
Наушники Galaxy Buds+ были разработаны при участии ведущих мировых специалистов AKG в области аудиотехники и получили время автономной работы – до 11 часов воспроизведения музыки от одной зарядки, а еще 11 часов возможны благодаря зарядному чехлу-аккумулятору. Носимое устройство оснащено двухполосными динамиками для чёткого и сбалансированного звучания, тремя микрофонами для чистой передачи голоса и возможностью настраивать уровень звука окружающей среды.
Технология зума позволяет приближать изображение c 30-кратным увеличением на Galaxy S20|S20+ и 100-кратным на S20 Ultra, а с режимом Super Steady можно снимать четкие экшн-кадры во время активного времяпрепровождения – например, на пробежке. Выбрав подходящую сцену, созданные фото и видео легко редактировать в реальном времени, следуя рекомендациям ИИ (режим «Мультикадр»), а после съемки делиться получившимся результатом в социальных сетях. Кроме того, Galaxy S20 поддерживает стандарт видео 8K, поэтому пользователи могут запечатлеть окружающий мир таким, каким они его видят.
Для более плавного и захватывающего гейминга частота обновления дисплея достигла 120 Гц. Повышенное качество воспроизведения потокового видео обеспечивает высокое качество видеозвонков 1080p, а благодаря широкоугольному объективу в кадре может поместиться сразу до восьми участников беседы. Большой объем встроенной памяти 128 ГБ в стандартной комплектации позволяет хранить на мобильном устройстве всю мультимедийную коллекцию.
Заказать новинки можно в фирменных салонах Samsung и в магазинах партнеров по рекомендованной цене:
- 99 990 руб. за Galaxy S20 Ultra в Сером и Черном цветах
- 79 990 руб. за Galaxy S20+ Сером, Черном, Красном цветах
- 69 990 руб. за версию Galaxy S20 в Сером, Голубом, Красном цветах
Также приобрести устройство можно в трейд-ин с выгодой до 15 тыс.руб., по программе Samsung Forward с ежемесячным платежом от 4 290 руб. в месяц или в рассрочку от 2 917 руб. в месяц.
Ежегодно устройства серии Galaxy S занимают верхние позиции в рейтинге дисплеев от компании DisplayMate. В недавно проведенном исследовании эксперты профессиональной организации поставили высшую оценку экрану Galaxy S20 Ultra – А+ и назвали смартфон лучшим решением на мобильном рынке. OLED-панель нового флагмана установила 12 рекордов в отрасли — от контрастности до точности цветопередачи.
Наушники Galaxy Buds+ были разработаны при участии ведущих мировых специалистов AKG в области аудиотехники и получили время автономной работы – до 11 часов воспроизведения музыки от одной зарядки, а еще 11 часов возможны благодаря зарядному чехлу-аккумулятору. Носимое устройство оснащено двухполосными динамиками для чёткого и сбалансированного звучания, тремя микрофонами для чистой передачи голоса и возможностью настраивать уровень звука окружающей среды.
Технология зума позволяет приближать изображение c 30-кратным увеличением на Galaxy S20|S20+ и 100-кратным на S20 Ultra, а с режимом Super Steady можно снимать четкие экшн-кадры во время активного времяпрепровождения – например, на пробежке. Выбрав подходящую сцену, созданные фото и видео легко редактировать в реальном времени, следуя рекомендациям ИИ (режим «Мультикадр»), а после съемки делиться получившимся результатом в социальных сетях. Кроме того, Galaxy S20 поддерживает стандарт видео 8K, поэтому пользователи могут запечатлеть окружающий мир таким, каким они его видят.
Для более плавного и захватывающего гейминга частота обновления дисплея достигла 120 Гц. Повышенное качество воспроизведения потокового видео обеспечивает высокое качество видеозвонков 1080p, а благодаря широкоугольному объективу в кадре может поместиться сразу до восьми участников беседы. Большой объем встроенной памяти 128 ГБ в стандартной комплектации позволяет хранить на мобильном устройстве всю мультимедийную коллекцию.
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