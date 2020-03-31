В России отметили резкий рост продаж бытовой техники и электроники. Об этом сообщает компания исследовательская компания Gfk. Продажи ноутбуков в России подскочили на 138% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, холодильников на 85%, стиральных машин – на 58%, телевизоров – на 55%, электроплит – на 37%.



Скромнее выросли показатели смартфонов — всего на 19%, в 2019 году их рост составил всего 1,5% по сравнению с тем же периодом в 2018 году. Эксперты отмечают, что средняя цена продаж за эти недели растет за счет увеличения спроса на флагманский сегмент смартфонов с ценой выше 50 тыс. рублей. Продажи премиум сегмента росли на 10-11-й неделях на 23% в штуках к прошлому году.



Больше всего выросли продажи ноутбуков в ценовом диапазоне от 40 000 рублей. Если верить прогнозам аналитиков, в скором времени продажу пойдут на спад, но несмотря на это сегмент цифровой электроники будет продаваться активнее бытовой техники.





