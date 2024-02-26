В России подорожала вся электроника. Сильнее всего — гаджеты Apple

По данным «Коммерсанта», за год цены на электронику в России в среднем увеличились на 10-15%. Наиболее значительный рост цен зафиксирован у устройств Apple — они стали дороже на 37%.
Изменение цен:
- Ноутбуки с экранами от 12 до 17 дюймов +13% (до 61 тысячи рублей)
- Ноутбуки с экранами более 17 дюймов +12,5% (до 87 тысяч рублей)
- Планшеты +9% (до 16,5 тысяч рублей)
- Смартфоны +10-18%
Эксперты связывают рост цен с нестабильностью курса валют и увеличением ключевой ставки до 16%, из-за которого кредитование бизнеса стало обходиться дороже. Также повлияли проблемы логистики в Красном море и обстрелы грузовых судов со стороны стран, у которых возник конфликт с Израилем. Несмотря на рост цен, аналитики отмечают увеличение продаж смартфонов, планшетов и ноутбуках как в штуках, так и в деньгах. При этом спрос сместился в сторону дешёвых устройств, а дорогие стали пользоваться меньшим спросом. В 2024 году не ожидается дальнейшее повышение цен, поскольку курс рубля стал относительно стабильным, а импортёры нашли новые пути ввоза товаров в Россию.
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