В России подорожала вся электроника. Сильнее всего — гаджеты Apple

Александр
Фото: Unsplash


По данным «Коммерсанта», за год цены на электронику в России в среднем увеличились на 10-15%. Наиболее значительный рост цен зафиксирован у устройств Apple — они стали дороже на 37%.

Изменение цен:

  • Ноутбуки с экранами от 12 до 17 дюймов +13% (до 61 тысячи рублей)
  • Ноутбуки с экранами более 17 дюймов +12,5% (до 87 тысяч рублей)
  • Планшеты +9% (до 16,5 тысяч рублей)
  • Смартфоны +10-18%

Эксперты связывают рост цен с нестабильностью курса валют и увеличением ключевой ставки до 16%, из-за которого кредитование бизнеса стало обходиться дороже. Также повлияли проблемы логистики в Красном море и обстрелы грузовых судов со стороны стран, у которых возник конфликт с Израилем. Несмотря на рост цен, аналитики отмечают увеличение продаж смартфонов, планшетов и ноутбуках как в штуках, так и в деньгах. При этом спрос сместился в сторону дешёвых устройств, а дорогие стали пользоваться меньшим спросом. В 2024 году не ожидается дальнейшее повышение цен, поскольку курс рубля стал относительно стабильным, а импортёры нашли новые пути ввоза товаров в Россию.

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Комментарии

kardigan
+3578
kardigan
Кому нужно купят раз в пару тройку лет. Не особо в напряг будет, если конечно всё планировать.( а вообще печалька конечно.
Сегодня в 13:49
#
+337
Alex82
Вот если бы электроника подешевела, я б удивился😁. А так …😔🤷🏻‍♂️
Сегодня в 14:08
#
+359
den3221
Это единственное что у нас в стране стабильно рост цен!
Сегодня в 14:27
#
tellurian
+1954
tellurian den3221
Продукты, топливо.
Сегодня в 15:31
#
+359
den3221 tellurian
Я про рост цен в целом на все! Как говорится от патрона до го…..!) По всем фронтам рост!)
Сегодня в 19:20
#
tellurian
+1954
tellurian
На Мегамаркете много ноутбуков 17.3’’ aсуc по 40-50 тыс. рублeй. Подсветка, мeтaлличeсkие корпуса. Сейчас ещё и кешбек включили повышенный многим.
Сегодня в 15:31
#