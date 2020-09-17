Компания Harman представила в России пополнение линейки игровых гарнитур — модель JBL Quantum 50. Она разработана специально для мобильных устройств, совместима с различными игровыми платформами и обладает поддержкой фирменной технологии JBL QuantumSOUND Signature.
«Мобильный гейминг с каждым годом становится все популярнее, поэтому, ориентируясь на индустрию и пользовательские запросы, мы разработали игровую гарнитуру в компактном внутриканальном исполнении. JBL Quantum 50 легко взять с собой в дорогу, это отличный вариант получать максимум ощущения присутствия в игровом процессе, где бы вы не находились в действительности», — сказал Евгений Конов, генеральный директор Harman Россия.
Гарнитура JBL Quantum 50 продаётся за 1990 рублей и доступна в трёх цветовых решениях — чёрном, белом и фиолетовом.
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