JBL Quantum 50

Компания Harman представила в России пополнение линейки игровых гарнитур — модель JBL Quantum 50. Она разработана специально для мобильных устройств, совместима с различными игровыми платформами и обладает поддержкой фирменной технологии JBL QuantumSOUND Signature. 

«Мобильный гейминг с каждым годом становится все популярнее, поэтому, ориентируясь на индустрию и пользовательские запросы, мы разработали игровую гарнитуру в компактном внутриканальном исполнении. JBL Quantum 50 легко взять с собой в дорогу, это отличный вариант получать максимум ощущения присутствия в игровом процессе, где бы вы не находились в действительности», — сказал Евгений Конов, генеральный директор Harman Россия.
Бренд JBL разработал технологию QuantumSOUND Signature, которая повышает детализацию звука для позиционирования врагов и союзников в игровом пространстве. Гарнитура JBL Quantum 50 обладает мягкими амбушюрами трёх размеров (S, M, L) и запатентованной формой наушников TwistLock. Для того, чтобы оставаться на связи со своими друзьями, и при этом не терять концентрации на игре, в гарнитуре предусмотрены встроенный микрофон и тактильный пульт для его активации или отключения. Модель позволяет регулировать громкость ползунковым переключателем и принимать входящие вызовы в одно нажатие. За  звук в лучших традициях бренда JBL звук отвечают динамические драйверы диаметром 8,6 мм с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц.

Гарнитура JBL Quantum 50 продаётся за 1990 рублей и доступна в трёх цветовых решениях — чёрном, белом и фиолетовом.


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