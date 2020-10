«Высокая популярность предыдущих версий JBL Go доказала, что пользователи любят компактные и простые устройства. Для такой колонки важна максимальная универсальность, поэтому мы сохранили форм-фактор, но добавили удобную петлю для крепления и полностью переработали дизайн — теперь это яркий современный гаджет, который всегда хочется брать с собой», — прокомментировал выпуск новинки Евгений Конов, генеральный директор HARMAN Россия.































HARMAN, дочерняя компания Samsung, представила в России обновление одной из самых популярных и доступных линеек портативных акустических систем — JBL Go 3. Новинка получила переработанный дизайн, сохранив компактные размеры и мощный звук в традициях JBL.JBL Go 3 — самая компактная акустическая система в линейке бренда. С защитой по стандарту IP67 ней не страшны водные и грязевые процедуры — она выдерживает кратковременное погружение на глубину до одного метра и легко моется от песка под струей проточной воды.Как и все анонсированные портативные акустические системы нового поколения, JBL Go 3 получила улучшенный дизайн: отделку из прочного тканевого покрытия, объемный логотип на фронтальной панели и прорезиненную нескользящую перфорацию на нижней грани для максимальной устойчивости. Нововведением для линейки Go стала удобная петля для переноски. Кнопки управления воспроизведением привычно расположились сверху, но стали объемными и читаемыми на ощупь.Несмотря на компактные размеры, колонка получила прирост в мощности на 35%, а новый динамик стал более басовитым. Энергоэффективная версия Bluetooth 5.1 в тандеме со встроенным аккумулятором обеспечивают до 5 часов беспрерывного воспроизведения музыки. JBL Go 3 представлена в 13 цветовых решениях: однотонные чёрный, красный, бирюзовый, белый, синий, розовый, а также комбинированные оранжевый, черный с оранжевым, синий с розовым, серый, жёлтый, зеленый и камуфляж.Рекомендованная розничная цена в России составит 2599 рублей. Приобрести новинки можно в фирменном магазине Harman.club