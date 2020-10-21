HARMAN, дочерняя компания Samsung, представила в России обновление одной из самых популярных и доступных линеек портативных акустических систем — JBL Go 3. Новинка получила переработанный дизайн, сохранив компактные размеры и мощный звук в традициях JBL.
«Высокая популярность предыдущих версий JBL Go доказала, что пользователи любят компактные и простые устройства. Для такой колонки важна максимальная универсальность, поэтому мы сохранили форм-фактор, но добавили удобную петлю для крепления и полностью переработали дизайн — теперь это яркий современный гаджет, который всегда хочется брать с собой», — прокомментировал выпуск новинки Евгений Конов, генеральный директор HARMAN Россия.
Как и все анонсированные портативные акустические системы нового поколения, JBL Go 3 получила улучшенный дизайн: отделку из прочного тканевого покрытия, объемный логотип на фронтальной панели и прорезиненную нескользящую перфорацию на нижней грани для максимальной устойчивости. Нововведением для линейки Go стала удобная петля для переноски. Кнопки управления воспроизведением привычно расположились сверху, но стали объемными и читаемыми на ощупь.
Рекомендованная розничная цена в России составит 2599 рублей. Приобрести новинки можно в фирменном магазине Harman.club
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