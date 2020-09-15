Компания Harman представила в России специальную серию акустических систем JBL Flip 5 Eco, созданных на 90% из переработанного пластика. Две цветовых версии, Forest и Ocean, призваны напомнить о природе, которая нуждается в защите от загрязнения и внимательном отношении со стороны человека. Конструкция и материалы соответствуют качеству оригинальной модели, а упаковка и защитный чехол сделаны из биоразлагаемых материалов.
Модель JBL Flip 5 выполнена в удобном форм-факторе, воспроизводит насыщенный звук, защищена по стандарту IPX7 и поддерживает объединение с неограниченным количеством спикеров, оснащённых функцией Partyboost. Одного заряда хватает ей на 12 часов работы, а полностью восполнить аккумулятор можно за 2,5 часа. Колонку можно как держать в руке, так и размещать в держателе для бутылки на велосипеде. Для удобства использования предусмотрено крепление страховочного ремешка.
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