В России появилась «раскладушка» Philips с двумя цветными экранами и батареей на целый месяц

Бренд Philips анонсировал в России раскладной кнопочный телефон Xenium E2602. Как и вся серия Xenium, он отличается высокой продолжительностью автономной работы, то есть заряжать его приходится реже, чем аналогичные звонилки других производителей.Среди главных особенностей Xenium E2602 — наличие двух цветных экранов, один из которых постоянно виден, а второй появляется при раскрытии корпуса. Диагональ внешнего дисплея — 2,8 при разрешении 240×320 пикселей, а внутреннего — 1,77 дюйма. Также есть 0,3-мегапиксельная камера, FM-радио и слот для карты памяти microSD, куда можно загрузить песни.На внешнем экране отображается время, дата, информация об уровне заряда и состоянии сети, а также уведомления о входящих звонках и пропущенных вызовах. Отключать и включать его можно с помощью специальной кнопки на боковой грани корпуса. Внутренний экран включается автоматически при раскрытии телефона.Ёмкость аккумулятора составляет 1800 мАч, полного заряда хватит на 29 часов работы в режиме разговора или месяц работы в режиме ожидания. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C. Телефон двухсимочный, его масса 135 г, а габариты 104 х 55 х 21,8 мм.Продажи Xenium E2602 должны начаться в России в декабре. Рекомендованная цена — 3690 рублей.