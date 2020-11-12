











Бренд Bowers & Wilkins выпустил в продажу наушники PX7 Carbon. Они были созданы в честь 10-летнего юбилея одной из самых популярных и востребованных моделей PX7.Наушники PX7 Carbon по своим акустическим показателям ничем не отличаются от классической модели PX7, разница в основном касается оформления. В новой модели используется карбоновая отделка корпуса, а также алмазная обработка чашек и амбушюров.PX7 Carbon получили кастомные драйверы диаметром 43,6 мм и амбушюры из вспененного материала с памятью формы и пассивной шумоизоляцией, а также систему активного шумоподавления, уровень которого меняется в зависимости от внешних шумов. Акустическая особенность этой модели заключается в сохранении нейтральности звучания и тонального баланса — музыка играет ровно так, как она была задумана музыкантами и звукоинженерами.Модель PX7 Carbon обладает поддержкой технологии Bluetooth aptX Adaptive, которая обеспечивает воспроизведение звука с высоким разрешением 24-бит/48 кГц по беспроводной сети. Оголовья и опорные кронштейны для чашек наушников изготовлены из полимера, армированного углеродными волокнами. Также поддерживается функция сквозного пропуска звука Ambient-Pass-Through, которая позволяет без снятия наушников слышать все внешние звуки, в том числе голоса собеседников.Время автономной работы PX7 Carbon составляет до 30 часов с включенной системой шумоподавления. После 15-минутной зарядки наушники способны проработать около 5 часов.Наушники PX7 Carbon продаются в магазине Bowers & Wilkins и у партнёров бренда за 29 990 рублей.