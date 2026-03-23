В России появились банкоматы совершенно нового типа. Удобно всем — и банкам, и людям

Подразделение Центрального банка «Росинкас» (один из крупнейших в России перевозчиков наличных денег) анонсировало создание сети так называемых «белых» банкоматов. Как сообщил президент компании Сергей Верейкин, такие устройства не имеют собственного бренда и позволяют клиентам снимать наличные с карт любых банков без комиссии. Пилотный эксперимент уже запущен в Тамбовской области, где началась установка и тестирование первых аппаратов.

Банки смогут подключаться к этой системе за небольшую плату, а дальнейшее использование устройств будет оплачиваться либо через подписку, либо исходя из объёма проведённых транзакций. По словам Верейкина, такой подход позволит размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения, а не только в зонах высокой коммерческой рентабельности. Особенно актуальным это может стать для отдалённых и малонаселённых регионов, где традиционные банки не заинтересованы в установке собственных аппаратов из-за высоких затрат на обслуживание.Проблема доступности банкоматов в России действительно обостряется. По данным ЦБ, на начало 2026 года их количество в стране составило 138 тысяч — это минимальный показатель с 2010 года. Основная причина сокращения — высокие расходы банков на содержание устройств в труднодоступных местах, что заставляет их оптимизировать свои сети и отказываться от нерентабельных точек. В результате жители удалённых районов часто сталкиваются с необходимостью тратить время и средства на поездки в крупные населённые пункты для получения наличных. Предложенная «Росинкасом» модель позволяет разделить затраты между банками-участниками, что делает обслуживание аппаратов экономически целесообразным даже при невысокой интенсивности транзакций. Кроме того, универсальность новых банкоматов (отсутствие привязки к конкретному банку) и отмена комиссии для всех клиентов создают дополнительный стимул для использования таких устройств.