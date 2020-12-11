JBL Club Pro+ TWS

Компания Harman представила в России пополнение линейки наушников Club полностью беспроводной моделью JBL Club Pro+ TWS. Новинка предназначена для тех, кто ищет компактную модель с высоким качеством звучания и шумоподавления.

JBL Club Pro+ TWS — первая модель бренда в полностью беспроводном внутриканальном формате с активным шумоподавлением. В зависимости от ситуации и предпочтений можно выбрать режим NC, полное подавление шумов, режим Ambient Aware (чтобы слышать громкие звуки вокруг) или режим TalkThru (который позволит общаться с окружающими, не снимая наушников). 

За звучание в JBL Club Pro+ TWS отвечают 6,8-мм драйверы, поддерживается диапазон частот от 10 Гц до 20 кГц. Настроить эквализацию или включить один из пресетов от известных диджеев можно через приложение My JBL Headphones на iOS или Android. В комплект входят три комплекта амбушюр, которые позволят подобрать для себя комфортную посадку наушников.
Управление осуществляется с помощью сенсорных панелей на чашечках, здесь же доступен вызов голосового помощника от Google и по три встроенных микрофона, отвечающих за шумоподавление и передачу голоса во время общения по телефону. Функция Dual Connect + Sync даёт возможность использовать для разговора только один наушник, пока второй находится на зарядке, а также останавливает воспроизведение, если извлечь из уха хотя бы один из них. 

Аккумулятора хватит на 8 часов работы с выключенным шумоподавлением и до 6 с включенным, а зарядный кейс позволит восполнить его три раза. Функция быстрой зарядки через вход USB Type-C или по беспроводному стандарту Qi за 10 минут продлит работу наушников на час, полное время зарядки кейса — 2 часа.

JBL Club Pro+ TWS представлены в тёмном исполнении по розничной цене 12 990 рублей. Приобрести новинку можно в фирменном магазине Harman.club.


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