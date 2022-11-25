В России появились дешёвые автомобили Chevrolet — от 880 тысяч рублей





По данным «Российской газеты» дилеры начали продавать в России микровэн Chevrolet Damas. Он ввозится методом параллельного импорта, благодаря чему им удалось установить относительно низкую цену.







Chevrolet Damas 2022 года выпуска продаётся всего за 880 тысяч рублей, что гораздо дешевле других аналогичных моделей. Этот автомобиль оснащён заднеприводным двигателем объемом 0,8 л мощностью 38 л. с., который работает с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Сиденья расположены друг за другом в три ряда по схеме 2+3+2. Габариты автомобиля составляют 3845 мм (длина), 1400 мм (ширина), 1920 мм (высота), размер колесной базы 1840 мм, максимальная грузоподъёмность 560 кг. В некоторых странах эта модель продаётся под названием Daewoo Damas, линейка выпускается с 2011 года.







В Россию также начали поставлять модель Chevrolet Spark, который стоит у дилеров 1 049 000 рублей. Он обладает бензиновым двигателем с объёмом 1,2 литра и мощностью 83 л. с, а также автоматической коробкой передач. Продавцы обещают топовую комплектацию: задние парктроники, литые диски, рейлинги на крыше, подогрев сидений и шесть динамиков с объёмным звучанием.

