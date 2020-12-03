Компания Harman представила в России обновление линейки детских наушников — проводные JBL Jr310 и беспроводные JBL Jr310BT. Новинки сохранили привычные для серии яркие расцветки и возможность кастомизации с набором наклеек. Фирменный звук JBL адаптирован под юных слушателей: громкость ограничена на безопасном для слуха уровне 85 дБ, но точность и качество передачи музыкального материала остались на уровне старших моделей.
В этих наушниках дети могут слушать музыку часами — регулируемое оголовье с мягкой отделкой и вспененные амбушюры минимизируют давление на голову и обеспечивают комфортную посадку. Набор наклеек для кастомизации позволяет сделать каждый экземпляр наушников по-своему уникальным. Для подключения к мобильным устройствам в JBL Jr310BT используется модуль Bluetooth 5.0, радиус действия которого достигает 15 метров, поэтому в пределах квартиры можно не носить с собой смартфон или планшет. Регулировать громкость и переключать треки в беспроводной версии можно с помощью кнопок управления, расположенных на чашках наушников, а на JBL Jr310 кнопки расположены на встроенном в провод пульте с микрофоном.
За звук отвечают два 32-мм динамика с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, а максимальное звуковое давление ограничено на безопасной отметке 85 дБ. Встроенный микрофон позволяет оставаться на связи со своими друзьями или родственниками, а также принимать участие в онлайн-занятиях и видеоконференциях. Аккумулятор в JBL Jr310BT рассчитан на 30 часов беспрерывной работы, функция быстрой зарядки по USB Type-C за 5 минут добавит 2 дополнительных часа работы.
JBL Jr310
представлены в двух цветовых решениях — синем и красном, а JBL Jr310BT
в трёх — синем, зелёном и красном. Рекомендованная цена в России составит 1 899 и 3 599 рублей соответственно. Приобрести новинки можно в интернет-магазине Harman.club.
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