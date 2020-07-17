Бренд Honor выпустил в продажу эксклюзивные дизайнерские аксессуары, созданных совместно со знаменитыми художниками. В серию вошли чехлы для ноутбука Honor MagicBook 14 и ремешки для смарт-часов Honor MagicWatch 2. Их можно приобрести на официальном сайте интернет-магазина Honor только по индивидуальным промокодам.
Honor x Джеки Цай
В основу авторского орнамента легли традиционные китайские легенды в сочетании с динамикой современности: Джеки Цай создал паттерн «Лошадь в цветах» специально для Honor, объединив элементы поп-арта с культовыми восточными образами и использованием ярких цветовых акцентов.
Honor х Джованни Оззола
Honor MagicWatch 2
При оформлении заказа на сайте Honor необходимо использовать индивидуальные промокоды, действующие для каждого отдельного аксессуара. В рамках специального предложения пользователям также доступны скидки до 5 000 рублей на ноутбуки серии Honor MagicBook и носимые аксессуары, а также подарки. Предложение действительно по 26 июля 2020 года.
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