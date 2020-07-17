Honor

Бренд Honor выпустил в продажу эксклюзивные дизайнерские аксессуары, созданных совместно со знаменитыми художниками. В серию вошли чехлы для ноутбука Honor MagicBook 14 и ремешки для смарт-часов Honor MagicWatch 2. Их можно приобрести на официальном сайте интернет-магазина Honor только по индивидуальным промокодам.

Honor x Джеки Цай
Одним из дизайнеров серии эксклюзивных чехлов для ноутбука Honor MagicBook 14 выступил Джеки Цай — художник, известный своим визуальным стилем и умением сочетать традиционные художественные методы Востока с актуальными западными образами.

В основу авторского орнамента легли традиционные китайские легенды в сочетании с динамикой современности: Джеки Цай создал паттерн «Лошадь в цветах» специально для Honor, объединив  элементы поп-арта с культовыми восточными образами и использованием ярких цветовых акцентов. 

Honor х Джованни Оззола
В основу другого паттерна — «Фикус» — разработанного для ноутбука Honor MagicBook 14, легла игра световых бликов, цветовых контрастов и ощущение умиротворения. Эксперименты со светом, фотографией и скульптурой проводились художником из Италии — Джованни Оззола, в творчестве которого зачастую применяются исследования окружающей среды. 

Honor MagicWatch 2
В ограниченной серии аксессуаров также представлены ремешки для смарт-часов Honor MagicWatch 2, разработанные художниками со всего мира. В разработке паттернов, помимо Джеки Цая и Джованни Оззола, принимали участие китайский каллиграф Ван Донг Лин (паттерн «Осенняя луна») и китайская художница Чжоу Ли (паттерн «Персиковый сад»). Циферблаты для смарт-часов с индивидуальным интерфейсом, дополняющие дизайн аксессуаров, доступны для загрузки в приложении «Здоровье».

При оформлении заказа на сайте Honor необходимо использовать индивидуальные промокоды, действующие для каждого отдельного аксессуара. В рамках специального предложения пользователям также доступны скидки до 5 000 рублей на ноутбуки серии Honor MagicBook и носимые аксессуары, а также подарки. Предложение действительно по 26 июля 2020 года.


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