В России появились ноутбуки и компьютеры с китайским процессором KaiXian

Российский бренд «Тонк» начал продавать ноутбуки и мини-ПК, оснащённые процессором KaiXian и операционной системой «Ред ОС». Они разработаны в России, а сборка производится в Китае.Ноутбук «Тонк TN4004» получил процессор KaiXian KX-6640MA с тактовой частотой 2,2 ГГц, IPS-экран диагональю 14 дюймов с разрешением Full HD, 8 ГБ оперативной памяти SO-DIMM DDR4, SSD-накопитель М.2 2280 SATA на 256 ГБ, модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.0, порты USB 3.0, HDMI и Type-C, 3,5-мм аудиоразъём, 2-мегапиксельную веб-камеру, микрофон, стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Корпус выполнен из алюминия, масса ноутбука менее 1,5 кг, габариты 322,5×219×18.8 мм. Он продаётся за 48 990 рублей.В мини-компьютере «Тонк TN104» используется тот же процессор KaiXian, корпус выполнен из металла и служит в качестве радиатора, есть сетевой интерфейс RJ-45, модули Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n/ и Bluetooth 4.0, универсальный аудиопорт, два порта USB 3.1 Gen1 Type-A и столько же USB 3.1 Gen1 Type-C, видео можно вывести через HDMI или VGA. На выбор несколько модификаций, базовая с 8 ГБ ОЗУ и SSD-накопителем на 256 ГБ за 43 990 рублей.