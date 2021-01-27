





Компания Huami, известная как контрактный производитель фитнес браслетов Mi Band по заказу Xiaomi, привезла в Россию свой новый продукт. Это смарт-часы Amazfit GTS 2 mini, оснащённые всегда работающим AMOLED-экраном, пульсометром, пульсоксиметром и модулем GPS.В Amazfit GTS 2 mini используется AMOLED-экран диагональю 1,55 дюйма с разрешением 354×306 пикселей и возможностью постоянного отображения времени, корпус защищён от воды по стандарту 5 ATM, а встроенный аккумулятор рассчитан на 14 дней автономной работы без подзарядки. В китайской версии Amazfit GTS 2 mini установлен NFC-модуль для бесконтактных платежей, а для международного и российского варианта часов он, к сожалению, не предусмотрен.Часы могут измерять пульс, уровень насыщенности крови кислородом, мониторить качество сна, подсчитывать пройденные шаги и километры, вести учёт потраченных калорий и поддерживают более 70 спортивных режимов. GPS используется для отслеживания маршрута и получения более точной статистики тренировок. Циферблаты можно менять и настраивать по своему вкусу в мобильном приложении Zepp.Часы Amazfit GTS 2 mini продаются в России за 7 490 рублей. На выбор несколько цветовых решений: «розовый фламинго», «зелёный шалфей» и «полуночный чёрный».