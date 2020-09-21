Компания ASUS объявила о выпуске на российский рынок смарт-часов VivoWatch SP. Они наделены электрокардиографическими и фотоплетизмографическими датчиками для круглосуточного отслеживания изменений артериального давления и анализа параметров организма. Это устройство также помогает получить персональные рекомендации по ведению здорового образа жизни и поддержанию физической формы.
Часы VivoWatch SP позволяют измерять время распространения пульсовой волны, частоту сердечных сокращений, качество сна, физическую активность и уровень стресса. С помощью датчика ЭКГ часы VivoWatch SP всего за одну минуту измеряют симпатическую и парасимпатическую реакции организма, получая индекс жизненной силы и индекс расслабления. На основании этих значений рассчитывается индекс гармонии тела, который позволяет определить, как организм справляется со стрессом.
С помощью часов VivoWatch SP также можно отслеживать количество шагов, пройденное расстояние, продолжительность тренировки и количество затраченных калорий. Наглядная информация об уровне стресса, который организм испытывает в течение дня, составляется на основе изменений в частоте сердцебиения. С помощью часов VivoWatch SP можно отслеживать частоту сердечных сокращений, совершаемые во сне движения и продолжительность ночного отдыха.
Корпус VivoWatch SP водонепроницаемый, поэтому часы можно не снимать в бассейне, душе или под дождём. Что касается персонализации, часы поддерживают смену и настройку циферблата через мобильное приложение, ремешки можно заменять на свой вкус. В режиме экономии энергии аккумулятора хватит на 14 дней работы, а при задействовании различных возможностей автономность снижается.
Характеристики:
- Процессор: 1,15 ГГц
- Оперативная память: 1 ГБ
- Дисплей: 1,34 дюйма, матрица LTPS TFT, разрешение 320×300 пикселей, 262 тысяч цветов, режим постоянного отображения информации
- Кардиологические показатели: два электрокардиографических датчика и два фотоплетизмографических сенсора
- Контроль активности: акселерометр, GPS, альтиметр
- Состояние здоровья: время распространения пульсовой волны, индикатор уровня кислорода в крови, антистресс, индекс гармонии тела, качество сна
- Физическая активность: длительность тренировки, потраченные калории, преодоленное расстояние, количество шагов, количество ступеней, высота, маршрут, темп
- Аккумулятор: 200 мАч
- Габариты: 53,5×46,5×14,2 мм
- Вес: 36 г (без ремешка), 62 г (с силиконовым ремешком)
Часы VivoWatch SP доступны в фирменном интернет-магазине ASUS по цене 22 990 рублей. При заказе с 21 сентября по 4 октября по промокоду SP2000 можно получить скидку 2000 рублей.
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