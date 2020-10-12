























Компания Huawei представила в России новую флагманскую модель серии Watch GT — смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro. Они поддерживают контроль параметров физического здоровья, профессиональные режимы тренировок, Bluetooth-вызовы и могут работать без подзарядки до двух недель.Huawei Watch GT 2 Pro обладают AMOLED-экраном диагональю 1,39 дюйма с защитой из сапфирового стекла, устойчивого к царапинам. Корпус часов сделан из титана, который выдерживает экстремальные нагрузки, но не делает устройство тяжелым — без ремешка часы весят около 52 грамм. Ремешок представлен в двух вариантах: фторэластомер и кожа.Часы получили функции мониторинга важных параметров состояния здоровья, в том числе технологию измерения сердечного ритма в сочетании со светодиодным датчиком. Круглосуточный мониторинг пульса осуществляется в режиме реального времени. Если во время бега, плавания и других видов активности пульс превысит пороговую границу, часы отправят уведомление о превышении допустимого значения. Оптический датчик пульса также отслеживает уровень стресса, а результаты мониторинга доступны в приложении «Здоровье». Технология мониторинга сна фиксирует время и фазы сна, анализирует качество сна и дает рекомендации. Кроме того, интеллектуальный алгоритм вычисляет максимальное потребление кислорода, время восстановления и другие параметры, позволяющие повысить эффективность тренировок.Смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro поддерживают более 100 режимов тренировок, включая 17 профессиональных режимов и 85 пользовательских. Среди новых режимов представлены горные и беговые лыжи, сноуборд и гольф. В режиме горнолыжного спуска часы отслеживают среднюю скорость, дистанцию, траекторию, перепад высот, максимальный уклон, изменение пульса, насыщение крови кислородом и другие параметры. Голосовые напоминания помогут придерживаться безопасного стиля катания. Функция обратного пути записывает траекторию движения, используя GPS для более точного определения местоположения. Если сигнал GPS слишком слабый, часы будут использовать записанный маршрут, чтобы в режиме реального построить обратный путь.Часы автоматически распознают шесть видов тренировок, выполняют мониторинг и анализ различных данных с помощью встроенного акселерометра и гироскопа и поддерживают подсчет и отображение таких показателей, как количество шагов, расход калорий, интенсивность физической активности средней и высокой интенсивности. Герметичность корпуса до 5 атмосфер позволяет использовать часы во время плавания.Часам доступно более 200 вариантов циферблатов, в том числе анимированные. На экране могут выводиться уведомления об SMS-сообщениях, входящих вызовах, электронных письмах и сообщениях в социальных сетях. При подключении часов к смартфону открывается доступ к ряду функций: Bluetooth-вызовы (принять, совершить, отклонить или поставить на паузу), просмотр списка контактов и журнала вызовов, управление фотосъемкой, воспроизведением и прослушиванием музыки. Часы могут отображать уведомления об изменениях прогноза погоды, включая предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, а также отображать время восхода и захода солнца и фаз луны. Часы также обладают высотомером и компасом.Huawei Watch GT 2 Pro доступны в России в двух цветах: «туманно-серый» (классическая версия) и «чёрная ночь» (спортивная версия). Предзаказ стартует с 12 октября, а c 24 октября устройства поступят в продажу в фирменные магазины Huawei и в магазины-партнеры компании. Цена спортивной версии Huawei Watch GT 2 Pro в черном цвете составит 19 990 рублей, а стоимость классической версии Huawei Watch GT 2 Pro с серо-коричневым кожаным ремешком — 22 990 рублей.