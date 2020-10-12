Компания Huawei представила в России новую флагманскую модель серии Watch GT — смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro. Они поддерживают контроль параметров физического здоровья, профессиональные режимы тренировок, Bluetooth-вызовы и могут работать без подзарядки до двух недель.
Huawei Watch GT 2 Pro обладают AMOLED-экраном диагональю 1,39 дюйма с защитой из сапфирового стекла, устойчивого к царапинам. Корпус часов сделан из титана, который выдерживает экстремальные нагрузки, но не делает устройство тяжелым — без ремешка часы весят около 52 грамм. Ремешок представлен в двух вариантах: фторэластомер и кожа.
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro поддерживают более 100 режимов тренировок, включая 17 профессиональных режимов и 85 пользовательских. Среди новых режимов представлены горные и беговые лыжи, сноуборд и гольф. В режиме горнолыжного спуска часы отслеживают среднюю скорость, дистанцию, траекторию, перепад высот, максимальный уклон, изменение пульса, насыщение крови кислородом и другие параметры. Голосовые напоминания помогут придерживаться безопасного стиля катания. Функция обратного пути записывает траекторию движения, используя GPS для более точного определения местоположения. Если сигнал GPS слишком слабый, часы будут использовать записанный маршрут, чтобы в режиме реального построить обратный путь.
Часы автоматически распознают шесть видов тренировок, выполняют мониторинг и анализ различных данных с помощью встроенного акселерометра и гироскопа и поддерживают подсчет и отображение таких показателей, как количество шагов, расход калорий, интенсивность физической активности средней и высокой интенсивности. Герметичность корпуса до 5 атмосфер позволяет использовать часы во время плавания.
Huawei Watch GT 2 Pro доступны в России в двух цветах: «туманно-серый» (классическая версия) и «чёрная ночь» (спортивная версия). Предзаказ стартует с 12 октября, а c 24 октября устройства поступят в продажу в фирменные магазины Huawei и в магазины-партнеры компании. Цена спортивной версии Huawei Watch GT 2 Pro в черном цвете составит 19 990 рублей, а стоимость классической версии Huawei Watch GT 2 Pro с серо-коричневым кожаным ремешком — 22 990 рублей.
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