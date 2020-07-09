











Компания Huawei представила на российском рынке флагманский смартфон Huawei P40 Pro+. Устройство отличается камерой Leica с пятью объективами и 100-кратным цифровым зумом. Система камер имеет самый крупный сенсор с разрешением 50 Мп и диагональю 1/1,28 дюйма.Технология группировки Pixel Binning позволяет создавать пиксели размером 2,44 мкм, а автофокус Full Pixel Octa PD обеспечивает быструю и точную фокусировку даже на движущихся объектах. Дополнительный широкоформатный кинообъектив 40 Мп оснащен технологией SedecimPixel, способной сгруппировать писксели и сформировать их размером 4,48 мкм, что увеличивает чувствительность камеры до ISO 51200. Таким образом, получаются чёткие снимки даже при слабом освещении, а также замедленные видео высокого качества со скоростью 7680 кадров в секунду.Объектив SuperZoom перископической конструкции обеспечивает 10-крантное оптическое и 100-кратное цифровое увеличение. Фронтальная камера с разрешением 32 Мп, оснащённая автофокусом и инфракрасным модулем для считывания глубины сцены, позволяет накладывать реалистичный эффект боке на автопортреты.Задняя поверхность корпуса смартфона имеет керамическое покрытие, изготовленное по многоступенчатой технологии, которая включает специально разработанную технику полировки.Huawei P40 Pro+ получил OLED-экран диагональю 6,58 дюйма с разрешением 2640×1200 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев позволяет разблокировать устройство.





Новый флагман Huawei построен на базе 7-нм процессора Kirin 990 5G с интегрированным 5G модемом, аппаратной поддержкой искусственного интеллекта и высокой энергетической эффективностью. Технология Wi-Fi 6+ с поддержкой до 160 МГц обеспечивает беспроводную связь со скоростью до 2400 Мбит/с. В дополнение к батарее ёмкостью 4200 мАч Huawei P40 Pro+ оснащён быстрой беспроводной зарядкой Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт.



На смартфоне предустановлен магазин приложений AppGallery. Сервисы Google не поддерживаются.



Предзаказ на Huawei P40 Pro+ стартует 13 июля 2020 года в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании. Рекомендованная цена смартфона в конфигурации 8 ГБ + 512 ГБ составляет 99 999 рублей.







