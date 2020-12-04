





Бренд Honor выпустил в продажу в России игровой ноутбук Honor Hunter V700 на базе процессора Intel Core i7-10750H десятого поколения и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 с трассировкой лучей в реальном времени.Honor Hunter V700 экраном диагональю 16,1 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, оперативной памятью 16 Гб с возможностью расширения до 32 Гб и внутренней памятью на 512 Гб с возможностью увеличения дополнительным твердотельным накопителем стандарта М.2.Honor Hunter V700 обладает металлическим корпусом толщиной 19,9 мм,. Экран поддерживает широкую цветовую палитру и способен воспроизводить 100% цветового пространства sRGB при контрасте до 1000:1 и яркости до 300 нит. Ноутбук оснащён клавиатурой с подсветкой четырех зон. В тачпад вмонтирован датчик NFC, который можно использовать в том числе для быстрого сопряжения беспроводной гарнитуры с NFC-модулем. В кнопку питания встроен сканером отпечатка пальца, а полный запуск системы происходит за 8 секунд.Honor Hunter V700 имеет набор портов для подключения периферии, включая разъём 3,5 мм для аудио, один порт USB 2.0, гигабитный сетевой порт RJ45, HDMI 2.0, два USB 3.2 и один порт Type-C для передачи данных и подключения внешнего монитора.Honor Hunter V700 с процессором Intel Core i7-10750H и с графикой Nvidia GeForce RTX 2060 продаётся в России за 159 990 рублей. На старте продаж в официальном онлайн-магазине Honor покупатели получают скидку в размере 13 000 рублей, а также в подарок смарт-часы Honor Watch GS Pro, которые отдельно продаются за 19 990 рублей.Позже в России появится более доступная версия ноутбука с процессором Intel Core i7-10750H и графикой Nvidia GeForce RTX 2060. Сколько она будет стоить, пока неизвестно.