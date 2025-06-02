В России появился игровой OLED-монитор Acer Predator X27UF3 с топовыми характеристиками





Компания Acer начала продажи в России нового игрового монитора Predator X27UF3. Он уже доступен в магазинах. Компания Acer начала продажи в России нового игрового монитора Predator X27UF3. Он уже доступен в магазинах. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

2 порта HDMI 2.1

1 порт DisplayPort 1.4

1 порт USB-C с поддержкой Power Delivery до 90 Вт

2 порта USB-A (хаб)

Выход на наушники

Модель оснащена 26,5-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 2560×1440 пикселей (QHD). Ключевыми характеристиками для игр являются частота обновления 480 Гц и минимальное время отклика 0,01 мс. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro для устранения разрывов изображения.Панель обеспечивает яркость до 1300 кд/м² в режиме HDR и заявленный показатель контрастности 1 500 000:1. Цветопередача охватывает 99% цветового пространства DCI-P3, монитор имеет заводскую калибровку с Delta E < 1="">Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту (до 150 мм), наклон (-5°/+20°) и поворот (±20°). Монитор поддерживает портретную ориентацию (поворот на 90°) и имеет стандартное крепление VESA 100×100 мм.Набор интерфейсов включает:При желании напрямую к монитору можно подключить консоли Sony PlayStation 5 Pro или Xbox Series X — он сможет полностью раскрыть их графический потенциал. Это универсальное решение как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с несколькими устройствами одновременно. Встроенный KVM-модуль позволяет мгновенно переключаться между подключенными устройствами, будь то ПК, ноутбук или игровая консоль, используя один и тот же комплект клавиатуры и мыши. Также Predator X27UF3 получил два встроенных динамика мощностью по 5 Вт, разъём для наушников в нём тоже присутствует.Рекомендованная розничная цена монитора Acer Predator X27UF3 в России начинается от 200 000 рублей. Устройство уже доступно в розничных и онлайн-магазинах.