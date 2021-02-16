Компания HTC привезла в Россию новинку — низкобюджетный смартфон Wildfire E lite. По своим характеристикам он соответствует устройствам самого начального уровня.
HTC Wildfire E lite получил экран с матрицей IPS диагональю 5,54 дюйма при разрешении HD+ (1400×720 пикселей), процессор MediaTek Helio A22 (MTK6761D), 2 ГБ оперативной памяти, накопитель на 16 ГБ, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч. Фронтальная камера 5-мегапиксельная, а у основной два сенсора — 8 и 0,3 Мп. Смартфон двухсимочный и поддерживает LTE. Вопреки современным трендам, экран в новинке не безрамочный, у него очень толстые грани рамки сверху и внизу, что сказалось на габаритах — 147,86×71,64×8,9 мм. Масса составляет 160 г.
Wildfire E lite продаётся в интернет-магазине HTC по цене 6 990 рублей. В этом сегменте у устройства немало конкурентов, но все они в основном выпускаются рендами более низкого эшелона.
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