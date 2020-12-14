





Компания Samsung начала продавать в России новый смартфон — Galaxy A12. Новинка относится к нижнему сегменту средней ценовой категории и предлагает неплохие параметры за свою цену.Galaxy A12 получил 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ (1600×720 пикселей) и небольшим каплевидным вырезом для фронтальной камеры, процессор MediaTek Helio P35, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, накопитель 32 или 64 ГБ со слотом для расширения и аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с зарядкой от 15-ваттного адаптера.Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а основная обладает четырьмя модулями и поддерживает съёмку с разрешением до 48 мегапикселей. Сканер отпечатков встроен в боковую кнопку включения.На смартфон установлена фирменная оболочка One UI 2.0 на базе Android 10. Предусмотрена поддержка 4G, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, NFC, GPS и ГЛОНАСС. Также в наличии FM-радио и 3,5-мм выход для подключения проводных колонок или наушников.Galaxy A12 продаётся в России по цене 11 990 рублей за версию 3 + 32 ГБ и 13 990 рублей за вариант 4 + 64 ГБ. Примечательно, что российская модификация смартфона оснащена NFC для бесконтактных платежей, тогда как в европейской такого модуля нет.