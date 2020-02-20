











Компания Acer представила в России новый ноутбук из линейки ConceptD. Он отличается высоким качеством изображения и цветопередачи, поддержкой разрешения UHD (3840×2160 пикселей) и специальной конструкцией крепления экрана Ezel Aero Hinge. Новинка предназначена для специалистов творческих профессий, которым требуется мобильная рабочая станция для работы с графическим ПО, рендеринга видео и трехмерной анимации, поэтому ConceptD 9 Pro оборудован процессором Intel Core i9 девятого поколения и видеокарту NVIDIA Quadro RTX5000.Ноутбук выглядит строго и футуристично благодаря сочетанию металлического графитово-черного корпуса и системы крепления экрана. Система Ezel Aero Hinge позволяет поворачивать экран в одно из четырех положений: Display, Ezel, Notebook и Stand. Благодаря такой возможности пользователь может с работать на ConceptD 9 Pro как на планшете, показывать свои проекты коллегам или клиентам, развернув экран на 360°, либо расположить устройство на столе в классическом варианте.ConceptD 9 Pro оснащен стилусом Wacom EMR, который крепится к корпусу устройства при помощи магнитов и поддерживает 4096 уровней чувствительности к нажатию. Ноутбук 17,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением UHD На таком экране можно рассмотреть даже мелкие детали изображения, что важно при работе с архитектурным дизайном и трехмерными моделями.Для работы с графикой и видео необходима естественная цветопередача, поэтому ConceptD 9 Pro откалиброван на заводе с Delta E<1 и поддерживает 100% цветового пространства Adobe RGB, что обеспечивает более широкий охват цветов и оттенков, чем при работе с пространством sRGB. Кроме того, устройство получило сертификат Pantone Validated, который подтверждает, что оттенки на экране ноутбука не будут отличаться от цветов готовой полиграфической продукции.По словам Acer, сочетание процессора Intel Core i9 девятого поколения и видеокарты NVIDIA Quadro RTX5000 с 16 Гб видеопамяти и поддержкой технологии трассировки лучей в реальном времени поможет справиться с высокими вычислительными нагрузками, а 32 Гб ОЗУ DDR4 и два твердотельных накопителя PCIe NVMe общей емкостью 2 Тб ускоряют загрузку системы и обеспечивают место для хранения рабочих проектов.





Ноутбук оборудован портами USB 3.1 и современным портом USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, который обеспечивает подключение внешних мониторов и скорость передачи данных до 40 Гбит/с. За проводную и беспроводную связь отвечает сетевое решение Killer DoubleShot Pro (KillerTM Wireless-AC 1550i и Ethernet E3000). Инженеры Acer разработали для ConceptD 9 Pro эффективную систему охлаждения, которая справляется с мощными компонентами. Даже в моменты пиковой нагрузки вентиляторы AeroBlade 3D четвертого поколения работают почти беззвучно (уровень шума не превышает 40 дБ).



Ноутбук можно приобрести в официальном интернет-магазине Aceronline.ru по цене от 399 990 рублей.







