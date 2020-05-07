









Компания Acer представила на российском рынке тонкий и лёгкий ноутбук Acer Swift 3. В нём используется 14-дюймовый экран, процессор AMD Ryzen 4000 и видеокарта AMD Radeon. Ноутбук весит 1,2 кг, его корпус выполнен из алюминия и магниево-алюминиевого сплава ноутбука, а толщина устройства составляет 15,95 мм.Новинка обладает тонкими рамками (по 5,5 мм), что позволило довести соотношение дисплея к корпусу до 82,73%. Матрица IPS обеспечивает углы обзора в 170 градусов по вертикали и горизонтали, поддерживается разрешение Full HD (1920×1080 пикселей) и 72% охват цветового пространства NTFC гарантируют высокую детализацию и естественные цвета на экране. Новинка также поддерживает технологию Acer BluelightShield, которая борется с вредным для глаз излучением в синей части спектра, но не влияет на качество изображения.Ноутбук поддерживает процессоры AMD Ryzen 4000 и видеокарты AMD Radeon, а для работы с требовательными приложениями может быть оснащён до 16 Гб ОЗУ и твердотельным накопителем PCIe NVMe ёмкостью до 1 Тб.Новинка способна проработать от заряда батареи до 11 часов, а также поддерживает технологии быстрой зарядки — подключения к адаптеру питания на 30 минут достаточно, чтобы обеспечить ещё 4 часа работы.





Acer Swift 3 оборудован двухдиапазонным адаптером Wi-Fi 6 (802.11ax) с технологией MU-MIMO, который обеспечивает снижение задержки на 75% и скорость подключения в 3 раза выше, чем было возможно с протоколом Wi-Fi 5. Новинка также оснащена скоростным портом USB 3.1 Type-C Gen 2 с пропускной способностью до 10 Гбит/с и возможностью подключения внешних мониторов.



Для видеосвязи в Acer Swift 3 предусмотрена веб-камера с разрешением 1280×720 пикселей и поддержкой записи видео в 720p. За звучание отвечают два стереодинамика, встроенные микрофоны и технологии Acer Purified и Acer TrueHarmony.



Ноутбук работает под управлением ОС Windows 10 и поддерживает функцию Wake On Voice, которая позволяет выводить его из режима сна при помощи голосовых команд. Также он оборудован удобной клавиатурой с подсветкой и встроенным сканнером отпечатков пальцев с технологией Windows Hello, который значительно ускоряет аутентификацию пользователя и вход в систему.



Ноутбук Acer Swift 3 (SF314-42) появился на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 42 990 рублей.







