В России появился новый бренд электроники — F+ Flaptop

По данным «Коммерсанта», в следующем месяце в России начнутся продажи устройств F+ Flaptop. Этот бренд будет представлять компания «Ф-Плюс Мобайл», которая принадлежит «Марвел-Дистрибуции».
F+ Flaptop будет продавать только ноутбуки, на начальном этапе планируется выставить всего две модели стоимостью от 40 до 60 тысяч рублей:
- Flaptop 5i: экран 15,6 дюйма Full HD / процессор Intel i3-1215U или i5-1235U / ОЗУ 8 или 16 ГБ / ПЗУ256, 512 ГБ или 1 ТБ
- Flaptop 5r: экран 15,6 дюйма Full HD / процессор AMD Ryzen 3 5400U или Ryzen 5 5600U / ОЗУ 8 или 16 ГБ / ПЗУ 256, 512 ГБ или 1 ТБ