Ноутбуки Россия

В России появился новый бренд электроники — F+ Flaptop

Александр


По данным «Коммерсанта», в следующем месяце в России начнутся продажи устройств F+ Flaptop. Этот бренд будет представлять компания «Ф-Плюс Мобайл», которая принадлежит «Марвел-Дистрибуции».

F+ Flaptop будет продавать только ноутбуки, на начальном этапе планируется выставить всего две модели стоимостью от 40 до 60 тысяч рублей:

  • Flaptop 5i: экран 15,6 дюйма Full HD / процессор Intel i3-1215U или i5-1235U / ОЗУ 8 или 16 ГБ /  ПЗУ256, 512 ГБ или 1 ТБ
  • Flaptop 5r: экран 15,6 дюйма Full HD / процессор AMD Ryzen 3 5400U или Ryzen 5 5600U / ОЗУ 8 или 16 ГБ / ПЗУ 256, 512 ГБ или 1 ТБ
F+ Flaptop планирует к 2023 году занять 20% российского рынка ноутбуков. Изначально устройства этого бренда будут поставляться по госзакупкам, а в дальнейшем начнутся их поставки в крупные розничные сети. Сборка ноутбуков производится в Китае, однако в будущем планируется организовать её на российском заводе.
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