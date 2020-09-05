Принадлежащий компании Huawei бренд Honor привёз в Россию смартфон Honor 9X Lite. Формально это новая модель, но, в отличие от других новинок Honor, на этом аппарате есть сервисы Google.
Как это возможно?
Huawei не может добавлять на свои новые смартфоны сервисы Google из-за санкций со стороны США. Компания обошла то ограничение очень изящно: она взяла за основу Honor 9X Lite старую модель Honor 8X, выпущенную в 2018 году, на которую ей ещё можно было ставить гугловские сервисы.
Honor 9X Lite получил 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340×1080 пикселей и вырезом для фронтальной камеры, 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 710F, двойную камеру, 4 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель со слотом для карты памяти, 3,5-мм аудиоразъём, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 3750 мАч с зарядкой через micro USB.
С технической точки зрения, Honor 9X Lite «притворяется» старой моделью, но определённые отличия от Honor 8X у него всё же есть. У смартфона другой дизайн задней панели, более продвинутая основная камера (48 Мп вместо 20 Мп), фронтальная камера с более низким разрешением (8 Мп вместо 16 Мп) и процессор Kirin 710F, который производится на заводе ST Microelectronics. В Honor 8X установлен чип Kirin 710 сборки TSMC, который по своим параметрам не отличается от Kirin 710F.
Почти год назад Huawei провернула в России точно такой же трюк со смартфоном Honor 9X, который представлял из себя слегка улучшенный гибрид более ранних моделей Honor 8X и Huawei P Smart Z. Такая конструктивная особенность позволила Huawei технически выдать Honor 9X за старую модель, на которую компании можно было установить Android с сервисами Google. Honor 9X определялся как Huawei P Smart Z, для которого у Huawei куплена лицензия на использование Google Mobile Services.
Honor 9X Lite продаётся в России за 14 990 рублей, на 5 000 рублей дешевле, чем Honor 8X на старте продаж два года назад.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru