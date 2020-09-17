













































Бренд Honor объявил о старте российских продаж планшета Honor Pad V6 и обновлённых ноутбуков Honor MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro на базе процессоров AMD Ryzen серии 4000. Пользователи смогут приобрести устройства в интернет-магазине Honor с 18 сентября: стоимость Honor Pad V6 в конфигурации 6 + 128 ГБ составит 29 990 рублей, ноутбуков Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 в конфигурации 8 + 512 ГБ — 59 990 рублей, а Honor MagicBook Pro в конфигурации 16 + 512 ГБ — 69 990 рублей.Планшет Honor Pad V6 построен на базе процессора Kirin 985, созданного по 7-нанометровой технологии, и оснащён экраном диагональю 10,4 дюйма с разрешением 2К (2000×1200 пикселей) и полным охватом гаммы sRGB. Устройство получило набор фирменный функций и решений, среди которых технология быстрой передачи данных Magic-link 2.0 с режимом «Мультиэкран», стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6, аудиосистема со стереодинамиками, а также возможность подключения стилуса Honor Magic-Pencil и беспроводной клавиатуры Honor Wireless Keyboard.Honor Pad V6 в конфигурации 6 + 128 ГБ поступит в продажу 18 сентября по цене 29 990 рублей. При оформлении покупки можно выбрать подарок: спортивные наушники или фитнес-трекер.Обновлённые ноутбуки Honor MagicBook 14, Honor MagicBook 15 и Honor MagicBook Pro построены на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 4000. Они оснащены тонкорамочными экранами Full HD, улучшенной системой охлаждения, корпусами из алюминиевого сплава, а также технологией Magic-link 2.0 для быстрой передачи данных.Обновлённые ноутбуки поступят в продажу в интернет-магазине Honor с 18 сентября. При покупке пользователи смогут получить подарки на выбор: беспроводную мышь, рюкзак, спортивные наушники, фитнес-трекер или роутер поддержкой технологии Wi-Fi 6.