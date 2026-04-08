В России появился пылесос Dreame G12S Pro, который сам себя чистит и сушит

Бренд Dreame объявил о старте продаж в России нового моющего пылесоса G12S Pro, предназначенного для сухой и влажной уборки. Устройство сочетает компактный корпус с высокой мощностью всасывания и автоматическим обслуживанием. Производитель позиционирует новинку как решение для полноценной уборки всей квартиры одним прибором. Особое внимание в модели уделено работе в труднодоступных местах.

Корпус пылесоса имеет высоту 9,85 сантиметра и возможность полного раскладывания на 180 градусов. Благодаря таким габаритам устройство легко проникает под диваны, кровати и шкафы, где обычно скапливается больше всего пыли и шерсти. Система разделения жидкости и воздуха сохраняет стабильную работу прибора даже в горизонтальном положении. Мощность всасывания в таких сложных условиях достигает 25 000 Па.Высокоскоростной двигатель с частотой вращения до 140 000 оборотов в минуту обеспечивает силу всасывания 25 000 Па, что позволяет собирать как сухой мусор, так и влажные загрязнения. Интеллектуальная система распознавания загрязнений анализирует состояние поверхности и автоматически регулирует мощность всасывания. Такой подход помогает поддерживать баланс между эффективностью уборки и расходом энергии. Устройство справляется с крошками, шерстью, остатками еды и пролитыми жидкостями.В модели реализована система двойных скребков Dual-Scraper System, решающая две ключевые задачи. Технология TangleCut 2.0 предотвращает наматывание волос и шерсти на вращающийся ролик, избавляя пользователя от необходимости чистить щётку вручную. Плоская упругая шторка выполняет функцию водосгона, помогая избежать разводов после влажной уборки. Конструкция щётки также обеспечивает плотное прилегание к краям для эффективной уборки вдоль стен и в углах.После завершения уборки устройство автоматически запускает цикл самоочистки: ролик промывается горячей водой температурой до 90 градусов Цельсия. Затем система сушит щётку горячим воздухом с нагревом до 95 градусов, что предотвращает появление неприятных запахов и размножение бактерий. Интеллектуальная система определяет степень загрязнения щётки и регулирует объём воды для промывки. Вес устройства составляет 4,7 килограмма, а смещённый вниз центр тяжести снижает нагрузку на руки при длительной уборке.Пылесос обеспечивает до 60 минут автономной работы, чего достаточно для уборки всей квартиры без подзарядки. Резервуар для чистой воды объёмом 1 литр снижает необходимость частого долива воды в процессе уборки. На ручке расположен LED-экран, отображающий уровень загрязнения и текущий статус работы, а голосовые подсказки упрощают взаимодействие с устройством. Dreame G12S Pro уже поступил в продажу в фирменных магазинах бренда на маркетплейсах по рекомендованной цене 45 990 рублей, до 20 апреля действует сниженная цена 42 990 рублей.