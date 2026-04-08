В России появился пылесос Dreame G12S Pro, который сам себя чистит и сушит

Бренд Dreame объявил о старте продаж в России нового моющего пылесоса G12S Pro, предназначенного для сухой и влажной уборки. Устройство сочетает компактный корпус с высокой мощностью всасывания и автоматическим обслуживанием. Производитель позиционирует новинку как решение для полноценной уборки всей квартиры одним прибором. Особое внимание в модели уделено работе в труднодоступных местах.
Корпус пылесоса имеет высоту 9,85 сантиметра и возможность полного раскладывания на 180 градусов. Благодаря таким габаритам устройство легко проникает под диваны, кровати и шкафы, где обычно скапливается больше всего пыли и шерсти. Система разделения жидкости и воздуха сохраняет стабильную работу прибора даже в горизонтальном положении. Мощность всасывания в таких сложных условиях достигает 25 000 Па.
Высокоскоростной двигатель с частотой вращения до 140 000 оборотов в минуту обеспечивает силу всасывания 25 000 Па, что позволяет собирать как сухой мусор, так и влажные загрязнения. Интеллектуальная система распознавания загрязнений анализирует состояние поверхности и автоматически регулирует мощность всасывания. Такой подход помогает поддерживать баланс между эффективностью уборки и расходом энергии. Устройство справляется с крошками, шерстью, остатками еды и пролитыми жидкостями.
В модели реализована система двойных скребков Dual-Scraper System, решающая две ключевые задачи. Технология TangleCut 2.0 предотвращает наматывание волос и шерсти на вращающийся ролик, избавляя пользователя от необходимости чистить щётку вручную. Плоская упругая шторка выполняет функцию водосгона, помогая избежать разводов после влажной уборки. Конструкция щётки также обеспечивает плотное прилегание к краям для эффективной уборки вдоль стен и в углах.
После завершения уборки устройство автоматически запускает цикл самоочистки: ролик промывается горячей водой температурой до 90 градусов Цельсия. Затем система сушит щётку горячим воздухом с нагревом до 95 градусов, что предотвращает появление неприятных запахов и размножение бактерий. Интеллектуальная система определяет степень загрязнения щётки и регулирует объём воды для промывки. Вес устройства составляет 4,7 килограмма, а смещённый вниз центр тяжести снижает нагрузку на руки при длительной уборке.
Пылесос обеспечивает до 60 минут автономной работы, чего достаточно для уборки всей квартиры без подзарядки. Резервуар для чистой воды объёмом 1 литр снижает необходимость частого долива воды в процессе уборки. На ручке расположен LED-экран, отображающий уровень загрязнения и текущий статус работы, а голосовые подсказки упрощают взаимодействие с устройством. Dreame G12S Pro уже поступил в продажу в фирменных магазинах бренда на маркетплейсах по рекомендованной цене 45 990 рублей, до 20 апреля действует сниженная цена 42 990 рублей.