









Компания Xiaomi выпустила на российский рынок смартфон Redmi 9A. Это аппарат начальной ценовой категории, который, тем не менее, получил вполне достойные характеристики.В Redmi 9A используется IPS-экран диагональю 6,53 дюйма с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio G25, 2 ГБ оперативной памяти, 32-гигабайтный накопитель со слотом для карты памяти объёмом до 512 ГБ, 3,5-мм аудиовыход для подключения наушников и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 10-ваттной зарядкой. Фронтальная камера 5-мегапиксельная и размещена в небольшом каплевидном вырезе, а основная камера 13-мегапиксельная.Redmi 9A уже продаётся в интернет-магазине Xiaomi и других российских магазинах. Стоимость смартфона составляет 7990 рублей без учёта скидок.