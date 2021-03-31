Компания Xiaomi выпустила в российскую продажу смартфон Redmi 9T. Он стоит недорого, что сказалось на его характеристиках.
В Redmi 9T использован процессор Qualcomm Snapdragon 662, экран диагональю 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ (1080×2340 пикселей), 4 ГБ оперативной памяти, накопитель 64 или 128 ГБ и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. В комплектацию входит зарядный адаптер мощностью 22,5 ватта. Корпус выполнен из пластика, сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.
Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а основная обладает четырьмя модулями: главный 48 Мп, сверхширокоугольный 8 Мп, макрообъектив 2 Мп и датчик глубины 2 Мп. И фронтальная, и основная камера снимают видео с разрешением до Full HD. В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.
Redmi 9T продаётся в России за 14990 и 16990 рублей в зависимости от объёма накопителя. Доступные цвета — серый карбон, оранжевый рассвет, синие сумерки и морская волна. Покупателям, оформившим заказ новинки в интернет-магазине Xiaomi до 7 апреля, в качестве подарка предоставляется фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC, который обычно стоит около 3 тысяч рублей.
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