В России появился ультрабук Acer Swift Air 16 весом 1,1 кг

Компания Acer объявила о начале продаж на российском рынке ультрабука Swift Air 16 (модель SFA16-61M). Устройство сочетает 16-дюймовый OLED-экран и вес всего 1099 граммов, что делает его одним из самых лёгких в своём классе. Для достижения таких показателей используется магниево-алюминиевый сплав, обеспечивающий прочность при малом весе. Толщина новинки составляет 15,9 миллиметра, а шарнир позволяет открывать крышку одной рукой.

Ноутбук оснащается 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920 на 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Экран обеспечивает 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и оснащён глянцевым покрытием Acer CineCrystal, что делает устройство подходящим для работы с графикой и видеомонтажа. Для защиты конфиденциальности предусмотрена FHD-камера с физической шторкой, поддерживающая вход по лицу через Windows Hello.В основе Acer Swift Air 16 лежат процессоры AMD Ryzen AI 300-й серии: доступны версии с чипом Ryzen AI 5 330 и более производительным Ryzen AI 7 350. Их главная особенность — встроенный нейронный блок (NPU) производительностью до 50 TOPS, который локально обрабатывает задачи искусственного интеллекта. Объём оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 гигабайт, а накопитель PCIe NVMe SSD доступен в вариантах на 512 гигабайт или 1 терабайт.Набор портов включает один HDMI 1.4, два разъёма USB-C (3.2 Gen 1), один USB-A (3.2 Gen 1) и комбинированный аудиоразъём на 3,5 миллиметра. Беспроводные интерфейсы представлены модулями Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.4. Ёмкость аккумулятора составляет 50 ватт-часов, что обеспечивает до 13 часов воспроизведения видео без подзарядки. Зарядка осуществляется через порт USB-C.Acer Swift Air 16 поддерживает стандарт Copilot+ PC, что открывает доступ к функциям искусственного интеллекта в операционной системе Windows 11. Среди таких возможностей — улучшение качества видеозвонков в реальном времени и оптимизация распределения ресурсов системы. Управление настройками ИИ и системными утилитами осуществляется через приложение Acer Intelligence Space.В российской рознице представлены три модификации ультрабука, все они уже доступны для покупки. Младшая версия с процессором Ryzen AI 5 и накопителем на 512 гигабайт стоит 104 990 рублей, вариант с тем же процессором, но SSD на 1 терабайт обойдётся в 118 990 рублей, а топовая конфигурация с Ryzen AI 7 и терабайтным диском предлагается за 125 990 рублей.