





Компания Acer представила в России проектор X1328Wi. За счёт высокой яркости в 4500 ANSI-люмен и поддержки современного разрешения новинка подходит и для домашнего использования, и для работы в бизнес-сфере. Модель отличается высокой надёжностью (срок службы лампы до 15 000 часов), нативной поддержкой беспроводной проекции и возможностью работы в режиме 24/7.Acer X1328Wi выполнен в прямоугольном форм-факторе и отличается небольшими габаритами корпуса (313×240×113,7 мм) и минимальным весом (2,75 кг). Новинка может стать отличным дополнением для домашнего офиса или кинозала, но также подходит для крупных торговых площадок, выставочных центров или больших конференц-залов. Удобство инсталляции обеспечивает возможность установки проектора на потолок без необходимости изменять настройки — система автоматически распознаёт размещение и переворачивает проекцию самостоятельно.Проектор способен проецировать изображение на расстояние от 1 до 10 метров, а диагональ проекции настраивается в промежутке от 75 см до 762 см. Это и наличие двойного зума (цифрового и оптического) позволяет использовать X1328Wi в помещениях разных любых размеров. Новинка защищена от проблем при работе на большой высоте и от попадания пыли в корпус, а при установке под углом поможет удобная функция коррекции трапециевидных искажений (автоматическая и ручная). Срок службы лампы в режиме ExtremeEco достигает внушительных 15 000 часов, несмотря на то, что X1328Wi способен работать в режиме 24/7.Также проектор поддерживает управление по сети через порт RS232 и при помощи пульта ДУ, быстро включается и отключается и не требует покупки дополнительных аксессуаров для беспроводной проекции контента. Помимо порта D-Sub для подключения к источникам изображения и звука в новинке присутствуют порты HDMI и RCA. Новинка не требует внешних колонок за счёт наличия встроенного 3-ваттного динамика, и работает практически беззвучно (уровень шума 27 дБ в эко-режиме).Acer X1328Wi поддерживает разрешение WXGA (1280×800 пикселей) при максимальном разрешении контента WUXGA (1920×1200 пикселей). Проектор самостоятельно подбирает формат в зависимости от типа контента и способен работать в режимах 16:10 и 4:3 или 16:9. Крайне высокая максимальная яркость в 4500 ANSI-люмен и уровень контраста 20 000:1 позволяют использовать устройство при любом освещении и даже под открытым небом без потери читаемости текста и детализации изображения.При этом за качество цветопередачи и отсутствие выгорания цветов со временем отвечают фирменные технологии Acer, ColorBoost 3D, ColorSafe II, DynamicBlack и LumiSense. Также проектор поддерживает функцию автоматической коррекции цветности при проекции на окрашенные стены, которая позволяет использовать его без специального белого экрана. А поддержка технологии Acer BluelightShield защищает глаза зрителей от вредного излучения из синей части спектра света без потери качества цветопередачи.Проектор Acer X1328Wi уже в продаже на рынке России по рекомендованной розничной цене от 44 990 рублей.