Starlink Россия Интернет

В России появится аналог Starlink. Спутниковым интернетом обеспечат всю страну

Александр



На выставке «Аэронет-2035» в Москве был представлен макет космического аппарата SR NET от компании SR Space для широкополосного доступа в интернет. Предполагается, что эти летательные аппараты будут работать примерно так же, как Starlink в США и других странах мира.

«Сейчас есть объективная потребность в распространении широкополосного спутникового интернета. Он необходим для разных сфер применения: для физических лиц, которые находятся в разных труднодоступных регионах, беспилотных летательных аппаратов, их управления и различных других целей. Сейчас стоит задача, чтобы создать такую группировку именно под цели и задачи внутри России», — рассказал основатель и генеральный директор SR Space Олег Мансуров.


Спутники SR NET будут летать на высоте около 600 км. Масса каждого аппарата 460 кг, пропускная способность — до 40 Гбит/с.

В SR Space заявляют, что SR NET станет первым частным аналогом системы Starlink в России. Запуск первых спутников запланирован на 2024 год, причём особенность таких проектов в том, что спутники не могут летать только над одной страной, им необходимо курсировать вокруг земного шара. Всего запустят 96 летательных аппаратов, которые будут летать в восьми разных плоскостях — такое решение позволит покрыть интернетом всю территорию России.

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Комментарии

+4461
Carter_Mayers
Спутниковый всегда будет уступать оптоволокну и всегда будет дороже а пинг будет наверняка конский. Конечно попытка это хорошо, но при неадекватной цене спроса не будет. Оборудование+ежемесячная оплата наверняка будут на уровне индивидуального подключения оптоволокна и домашнего инэта на скорости 300+Мбит
44 минуты назад
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