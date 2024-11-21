В России появится realme GT 7 Pro — подводный флагман на топовом чипе





Первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite в России расширит границы мобильной фотографии, благодаря режиму подводной съемки, ультрачеткой перископической камере и «умному» режиму захвата с искусственным интеллектом. Первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite в России расширит границы мобильной фотографии, благодаря режиму подводной съемки, ультрачеткой перископической камере и «умному» режиму захвата с искусственным интеллектом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

realme GT 7 Pro — первый смартфон, который поддерживает полноценную подводную съемку. Благодаря защите по стандарту IP69 и ультразвуковому сканеру отпечатков пальцев телефон можно разблокировать на глубине, а механические кнопки позволяют регулировать зум и переключать камеру. При этом смартфон понимает «среду обитания» и запустит нужный режим. Устройство поддерживает безопасное погружение до двух метров в течение 30 минут. А специальная конструкция динамиков защитит realme GT 7 Pro от попадания влаги.realme GT 7 Pro оснащен 3 камерами Sony. В качестве сенсора основной камеры используется сенсор IMX906 с размером 1/1.56 дюйма и диафрагмой f/1.88. В качестве перископической камеры с трехкратным зумом — Sony LYT-600 с размером сенсора 1/1.95 дюйма. Инновационная технология с тремя отражениями позволяет сделать традиционный перископ тоньше и компактнее без потери качества увеличения. Обе камеры имеют разрешение 50 МП и оснащены оптическим стабом. Кроме того, благодаря технологиям ИИ можно делать снимки даже со 120-кратным увеличением.Режим «AI Захват движения», использующий AI Demotion Engine, способен создавать до 30 кадров в секунду с эквивалентом скорости затвора всего 1/10266 секунды. Будь то съемка играющих домашних животных, катание на скейтборде или автогонка, режим обеспечит высокую четкость при съемке самых динамичных сцен.realme GT 7 Pro поддерживает функцию Livephoto, доступную в стандартном альбоме. Одним нажатием пользователи смогут создать динамичные изображения длительностью 3 секунды. Функция поддерживает обратную совместимость с устройствами iOS.Благодаря ппередовому чипу Snapdragon 8 Elite, realme GT 7 Pro обладает высочайшей производительностью, что подтверждено тестами. В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает более 3 миллионов баллов.Более подробные технические характеристики, конфигурации устройства, цены и доступность будут объявлены 26 ноября.