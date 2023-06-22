В России появится смартфон realme C55 в новом цвете

Уникальный дизайн новинки выполнен в зеленом цвете с микроскопическими вертикальными линиями. Смартфон появится в продаже с 1 июля и будет доступен в конфигурации 6/128 Гб.Об этом сообщает пресс-служба realme. Помимо новой расцветки с приятным зеленым оттенком, realme С55 получитконфигурацию — 6/128 Гб в дополнение к уже существующей 8/256 Гб. Благодаря такому решению еще больше пользователей смогут оценить стильный внешний вид и технологичность смартфона. Динамическое расширение оперативной памяти позволит увеличить ее объем еще на 8 Гб. Также конфигурация 6/128 Гб доступна в смартфонах realme C55 в черном и перламутровом цветах.realme С55 получил первую в бюджетном сегменте камеру с искусственным интеллектом на 64 МП, быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 33 Вт, ёмкий аккумулятор на 5 000 мА·ч и процессор MediaTek Helio G88. Заряжается гаджет до 100% всего за 63 минуты. В фирменной оболочке есть мини-капсула — аналог «островка», как iPhone. Этот элемент интерфейса интуитивно подстраивается под вырез камеры, и отображает информацию о заряде, интернет-соединении и количестве пройденных шагов.realme C55 в Зеленом цвете будет доступен у всех онлайн- и офлайн-партнеров брендав России. Стоимость новинки в конфигурации 6/128 Гб составит 15 999 рублей.