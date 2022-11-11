Китай Автомобили

В России появятся китайские внедорожники Tank. Цены уже не радуют — в 4 раза выше, чем в Китае

Александр



В ближайшие недели в Россию начнут привозить внедорожники Tank из Китая. Сайт бренда уже запущен, но он почти пустой, на нём лишь есть информация о том, какие модели будут продаваться на российском рынке — Tank 300 и Tank 500.

Tank 300 создан на базе Haval H9 и продаётся в Китае за 175 тысяч юаней (около 1,5 млн рублей в пересчёте на наши деньги). Это самая младшая из линейки внедорожников Tank: она оснащена бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 227 л. с. с крутящим моментом 381 Н·м, который работает вместе с восьмиступенчатой АКПП, и электронной начинкой вместе с набором камер. Полноприводная система позволяет этому автомобилю разогнаться до 100 км/ч за 9,5 с.

Примечательно, что на Авто.ру эта модель в единственном экземпляре выставлена за 5,7 млн рублей, что в 3,8 раза выше розничной цены в Китае. Официальная стоимость этого автомобиля пока неизвестна, она будет объявлена позже, после начала полноценных поставок.

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Источник:
Auto News
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Комментарии

+4026
Gabriel
Ну дилеры то купят за 1,5 млн₽, плюс Доставка , таможка это 30-45% к цене и остальное себе на карман)
За что боролись, я о капитализме)
25 минут назад
#
tellurian
+4685
tellurian Gabriel
Почти 50% только государству отдать :((
Поэтому выгоднее брать 3-5 лет. Цены более приемлимые.
За эти деньги машина будет лучше китайской.
6 минут назад
#
Monseuir Kotoff
+184
Monseuir Kotoff
Форд Бронко внешне.
Сегодня FAW T77 посмотрел, приятная машинка, при цене в премиум комплектации — 1700000₽ вообще конфета выходит
21 минуту назад
#
kardigan
+2868
kardigan
Фото в студию. И характеристики. И оф. Обслуживание. Менять на отечественную технику стоит? Цену озвучили. Мы все разбежались.
)заведи телеграмм канал и нарабатывай подписчиков. У тебя талант. Здесь ты его просрёшь-не тот контингент
16 минут назад
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