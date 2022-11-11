В России появятся китайские внедорожники Tank. Цены уже не радуют — в 4 раза выше, чем в Китае





В ближайшие недели в Россию начнут привозить внедорожники Tank из Китая. Сайт бренда уже запущен, но он почти пустой, на нём лишь есть информация о том, какие модели будут продаваться на российском рынке — Tank 300 и Tank 500.



Tank 300 создан на базе Haval H9 и продаётся в Китае за 175 тысяч юаней (около 1,5 млн рублей в пересчёте на наши деньги). Это самая младшая из линейки внедорожников Tank: она оснащена бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 227 л. с. с крутящим моментом 381 Н·м, который работает вместе с восьмиступенчатой АКПП, и электронной начинкой вместе с набором камер. Полноприводная система позволяет этому автомобилю разогнаться до 100 км/ч за 9,5 с.



Примечательно, что на Авто.ру эта модель в единственном экземпляре выставлена за 5,7 млн рублей, что в 3,8 раза выше розничной цены в Китае. Официальная стоимость этого автомобиля пока неизвестна, она будет объявлена позже, после начала полноценных поставок.

