В России представили аналоги Steam Deck и Apple CarPlay

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На конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде компания Fplus На конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде компания Fplus представила прототип российской портативной игровой консоли. Устройство позиционируется как комплект разработчика (developer kit), позволяющий тестировать игры и отлаживать производительность на работающей операционной системе. Прототип существует в трёх вариантах с разными форм-факторами (размер экрана, расположение кнопок) и отечественными ОС: Alt OS, Аврора и Uncom OS. Его технические характеристики заявлены как достаточные для запуска современных игр. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для завершения разработки серийной консоли Fplus планирует сотрудничество с центрами инноваций (например, Сколково), киберспортивным сообществом и игровой прессой. Компания имеет пятилетнюю дорожную карту, включающую постепенный переход на российскую электронную компонентную базу (20-40%, в перспективе — отечественный процессор), а также внесение устройства в реестр Минпромторга.Текущий уровень готовности технологии оценен Fplus как «демонстрация работоспособности на детализированном макете». Выбор портативного форм-фактора объясняется его рыночным ростом в противовес стационарным консолям, достигшим пика мощности и не отвечающим запросу на мобильность. Кроме того, компания опирается на свой опыт в производстве мобильных устройств.Fplus выделяет ключевые сложности реализации проекта: отсутствие отечественной компонентной базы (требуется стимул для создания российского чипа), неразвитость экосистемы (необходимы игры, магазины типа VK Play, геймифицированные образовательные проекты) и скепсис рынка относительно успеха российской консоли на фоне доминирования иностранных игроков.Примечательно, что в иностранных интернет-магазинах нашли китайскую портативную консоль Terrans Force Handheld 5, сильно похожую на прототип, показанный Fplus. Она стоит около 80 тысяч рублей и обладает процессором AMD Ryzen 7 7840U со встроенной графикой. Впрочем, российская разработка внешне отличается от заграничной: традиционные для геймпадов кнопки A, B, X и Y заменены русифицированными А, Б, В и Г.На выставке ЦИПР-2025 была также представлена автомобильная версия операционной системы «Аврора», об этом сообщила пресс-служба «Ростелекома». Разработчик — компания «Открытая мобильная платформа» (входит в «Ростелеком»). Новая ОС предназначена для установки в инфоразвлекательных системах для автомобилей производства «АвтоВАЗ», ГАЗ, УАЗ и Sollers.Функциональность «Авроры» включает настройку климата в салоне и отображение приложений. Приложения могут работать как на весь экран, так и в виде интерактивных виджетов. Разработчики отмечают, что механика взаимодействия с системой напоминает Apple CarPlay Ultra.В настоящее время ведутся переговоры с крупными компаниями, включая «Сбер» и «Яндекс», о подключении к платформе картографических, музыкальных и прочих сервисов. Уже сейчас система поддерживает приложения 2ГИС, Wink и сервис для воспроизведения аудиокниг.Для работы с автомобильной «Авророй» необходим смартфон с одноименной ОС, например, от производителей Fplus или Aquarius. Разработчики заявили, что совместимость со смартфонами на Android и iOS не предусматривается.