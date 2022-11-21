В России представили дрон «Шершень» для разгона беспорядков и подавления беспилотников

В рамках выставки «Аэронет-2035», проходящей в Москве, был представлен квадрокоптер «Шершень», предназначенный для разгона массовых беспорядков и подавления беспилотников.
Глава лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А Карцева Виталий Долгов отметил, что «Шершень» является новым опытным образцом. Инженеры ещё продолжают над ним работать.
Технические характеристики девайса не раскрываются, но уже известно, что радиус действия дрона составляет 10 километров, а специальное покрытие корпуса отражает радары.
Помимо «Шершня», на выставке было продемонстрировано ружьё для борьбы с малыми беспилотниками «Стилет».