В России представили дрон «Шершень» для разгона беспорядков и подавления беспилотников

В рамках выставки «Аэронет-2035», проходящей в Москве, был представлен квадрокоптер «Шершень», предназначенный для разгона массовых беспорядков и подавления беспилотников.Глава лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А Карцева Виталий Долгов отметил, что «Шершень» является новым опытным образцом. Инженеры ещё продолжают над ним работать.Технические характеристики девайса не раскрываются, но уже известно, что радиус действия дрона составляет 10 километров, а специальное покрытие корпуса отражает радары.Помимо «Шершня», на выставке было продемонстрировано ружьё для борьбы с малыми беспилотниками «Стилет».