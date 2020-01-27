Российский бренд мобильной электроники BQ выпустил BQ 6424L Magic O — доступный смартфон с узкорамочным FullView-экраном. Новинка обладает тройной основной камерой, NFC-модулем, восьмиядерным процессором, а также аккумулятором с функцией Power Bank.
В BQ 6424L Magic O используется экран с диагональю 6,35», разрешением HD+ (1560×720 пикселей), соотношением сторон 19:9 и встроенной фронтальной камерой. Он занимает почти всю лицевую часть аппарата. Аппарат заключен в корпус со скругленными краями и выполнен в трёх цветовых решениях: тёмно-синее, винно-красное и градиентно ультрафиолетовое.
В BQ 6424L Magic O установлена тройная основная камера с 13-мегапиксельным сенсором Sony IMX214. Поддерживаются различные режимы, в том числе «Ночная съемка», «Красивое лицо» и «Боке».
BQ 6424L Magic O работает на восьмиядерном процессоре MediaTek MT6763V/V и оснащён 3 ГБ оперативной памяти. Для хранения файлов и программ используется 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить на дополнительные 128 ГБ c помощью карты MicroSD. BQ 6424L Magic O оснащен модулем NFC, благодаря чему можно оплачивать покупки с помощью, забыв о наличных деньгах и пластиковых картах.
Аккумулятор емкостью 3900 мАч с функцией Power Bank позволит использовать устройство в течение пары дней без подзарядки, а также заряжать другие гаджеты. Функция разблокировки смартфона с помощью сканера отпечатков пальцев и Face Unlock защищает персональные данные. Смартфон работает на Android 9.0, поддерживает две SIM-карты и обеспечивает связь в сетях LTE.
BQ 6424L можно приобрести в официальном интернет-магазине BQ за 8 490 рублей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия