Компания Xiaomi привезла в Россию новый смартфон Poco M3. Его отличает относительно невысокая цена, броский дизайн, тройная камера и аккумулятор с непривычно большой ёмкостью.
Poco M3 оснащён процессором Snapdragon 662, экраном диагональю 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ (2340×1080 пикселей) и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Аккумулятор обладает ёмкостью 6000 мА•ч и заряжается через порт USB Type-C от 18-ваттного адаптера, который прилагается в комплекте. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а основная обладает тремя сенсорами (главный 48 Мп и два вспомогательных по 2 Мп). За звук отвечают двойные динамики, также можно подключить проводные наушники или колонки к аналоговому аудиоразъёму, а благодаря ИК-порту можно прямо со смартфона управлять телевизором и бытовой техникой.
В качестве операционной системы используется MIUI 12 на базе Android 10. Смартфон двухсимочный, а его накопитель можно расширить с помощью карты памяти ещё максимум на 512 ГБ. Задняя панель пластиковая, но со стилизацией под кожу. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев.
Продажи Poco M3 начнутся в интернет-магазине Xiaomi с 25 декабря, смартфон будет доступен с синим, жёлтым и чёрным корпусом в конфигурации 4 + 64 ГБ за 13 490 рублей и 4 + 128 ГБ за 14 490 рублей. С 22 по 24 декабря при оформлении предзаказа можно получить скидку в размере 2 000 рублей.
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