В России представлен Samsung Galaxy A27: низкая цена и 6 лет обновлений One UI

Компания Samsung официально представила в России смартфон среднего уровня Galaxy A27. Новинка приходит на смену модели Galaxy A26, она получила более крупный экран, улучшенную производительность за счёт нового процессора и расширенный набор функций на базе искусственного интеллекта. Одним из ключевых преимуществ устройства стало обещание шести лет выпуска обновлений операционной системы и патчей безопасности, что является рекордным показателем для бюджетного сегмента.Galaxy A27 оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 800 нит. Компания отказалась от каплевидного выреза в пользу аккуратного отверстия под фронтальную камеру в верхней части экрана, а рамка вокруг дисплея стала чуть тоньше. Корпус устройства защищён по стандарту IP64 от пыли и брызг, что является шагом назад по сравнению с IP67 у предшественника.За производительность новинки отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 3, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. По сравнению с 5-нанометровым Exynos 1380 в Galaxy A26, новый чип обеспечивает прирост производительности примерно на 10–20%. Объём оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, встроенной — 128 или 256 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт. Основная камера включает три модуля: главный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный на 5 Мп и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп. Производитель уделил особое внимание функциям искусственного интеллекта: функция «Обвести и найти» теперь может искать сразу несколько объектов на изображении, а инструмент удаления лишних элементов стал точнее. В приложении диктофона появилась расшифровка речи с переводом на 22 языка в реальном времени. Смартфон также получил расширенную интеграцию с ИИ-ассистентами Google Gemini и Perplexity. В качестве программной платформы задействован Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8.5.Продажи Galaxy A27 в России стартуют 3 июля. Смартфон будет доступен в чёрном, синем, светло-зелёном и светло-розовом цветах. Цены: 25 990 рублей за версию 6 + 128 ГБ и 29 990 рублей за вариант 8 + 256 ГБ.