Принадлежащий компании Huawei бренд Honor представил смартфон Honor 30i. Новая модель стала продолжением представленной весной этого года серии Honor 30.
Honor 30i оснащён AMOLED-экраном с диагональю 6,3 дюйма, разрешением 2400×1800 пикселей при соотношении сторон 20:9, яркостью до 600 нит, контрастностью до 70 000:1 и сертифицированной TÜV Rheinland функцией защиты зрения. Благодаря узким рамкам экран занимает 90% площади фронтальной панели. Под экран Honor 30i встроен сканер отпечатков пальцев с увеличенной на треть площадью сенсора. Благодаря такому решению точность распознавания сканера возросла на 7%, а скорость — на 5%. Для разблокировки экрана также используется распознавание лица.
При прослушивании через наушники поддерживается технология объёмного звучания Histen 6.0. Благодаря поддержке технологии открытого компилятора Ark Compiler и технологии GPU Turbo 3.0, Honor 30i справляется с ресурсоёмкими задачами, обеспечивая плавное воспроизведение графики и видео.
Honor 30i получил тройную основную камеру с разрешением 48 МП. Помимо главного модуля с диафрагмой f/1.8 и крупным сенсором с диагональю ½ дюйма, в состав камеры входит ультраширокоугольный модуль с разрешением 8 МП, оснащённый объективом с углом зрения 120° и диафрагмой f/2.4. Ультраширокоугольный модуль создан для фотографий пейзажей, интерьеров и больших групп людей. Отдельный модуль 2 МП с диафрагмой f/2.4 предназначен для измерения глубины резкости и создания эффекта боке на портретах. Алгоритм шумоподавления и выдержка до 6 секунд позволяют снимать даже в темноте. За съёмку селфи отвечает фронтальная камера с разрешением 16 МП. Как и основная, она поддерживает эффект размытия заднего плана, а также ночной режим с подсветкой фона.
Honor 30i заключён в корпус толщиной 7,7 мм из закалённого стекла. На российском рынке этот смартфон представлен в цветах «полночный чёрный», «мерцающий бирюзовый», а также «ультрафиолетовый закат». Honor 30i будет доступен для предзаказа с 11 по 17 сентября в официальном интернет-магазине Honor по цене 17 990 рублей. При оформлении покупки в этот период можно получить подарок на выбор и дополнительную скидку при подписке на сайте. Продажи начнутся 18 сентября.
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