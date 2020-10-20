Процессор: SC7731E, 4 ядра по 1,3 ГГц

Операционная система: Android Q Go

Дисплей: TFT, 6 дюймов, FWVGA+ (18:9)

Основная камера: 5 Мп

Фронтальная камера: 2 Мп

Аккумулятор: 2600 мАч

Разъемы: Micro USB 2.0, 3,5-мм выход, 4FF SIM + 4FF SIM, microSD

Размеры: 159×77×9,9 мм

Память: 1 ГБ + 32 ГБ

Дополнительные возможности: GPS, Wi-Fi 2.4G 802.11 /b/g/n/, Bluetooth 4.2, радио, диктофон, калькулятор











Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о расширении линейки бюджетных смартфонов. В продажу поступает новый аппарат ZTE Blade L210 с 6-дюймовым экраном и операционной системой Android 10.В устройстве собрано все самое необходимое, чтобы не «утяжелять» смартфон избыточными возможностями и сохранить привлекательную стоимость. ZTE Blade L210 управляется четырёхъядерным процессором, а также располагает 1 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Он подойдет для всех основных повседневных задач: обмена сообщениями и звонками, общения в социальных сетях, просмотра видео и несложных игр.В новинке используется большой 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и широкими углами обзора.Технические характеристики





ZTE Blade L210 поддерживает интеллектуальный режим энергосбережения, предотвращающий перегрузку процессора и продлевающий срок службы аккумулятора. ZTE Blade L210 оснащен основной 5-мегапиксельной камерой с поддержкой режима HDR и панорамной съемки, а также 2-мегапиксельной фронтальной камерой. В ней задействованы алгоритмы бьютификации.



Новинка поступит в продажу 23 октября 2020 года по ориентировочной розничной цене 4 990 рублей. Смартфон будет доступен в чёрном и синем цветах. Его можно будет приобрести онлайн, в сети магазинов «Связной» и в региональных магазинах партнеров ZTE.







